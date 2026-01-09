DM: Сын Бекхэмов потребовал от родителей общаться с ним только через адвокатов

В семье футболиста Дэвида Бекхэма разгорелся серьезный конфликт: его старший сын Бруклин в разгар ссоры с родителями предупредил, что отныне они должны связываться с ним исключительно через адвокатов. Об этом сообщает Daily Mail.

Юридические письма вместо разговоров

По данным источников, прошлым летом отношения между родителями и сыном настолько обострились, что между сторонами начался обмен юридическими письмами. Контакты велись через адвокатские фирмы.

Формально никаких судебных разбирательств не было — письма носили характер просьбы. Бруклин дал понять, что не хочет, чтобы родители связывались с ним напрямую или упоминали его в публичных заявлениях и социальных сетях.

«Дэвиду сказали поговорить с ними через адвокатскую фирму. Это был единственный способ связи», — рассказал источник.

Причина — нападки на жену

Как сообщается, ситуация резко ухудшилась после серии сообщений, которые Бруклин счел «отвратительными». Речь шла о комментариях в адрес его жены, Николы Пельтц. Бекхэмы якобы намекали, что он является «заложником» и находится под ее контролем.

Именно это, как считают источники, подтолкнуло юношу к жесткому шагу — заблокировать членов семьи, в том числе братьев Ромео и Круза, в социальных сетях незадолго до Рождества.

Соцсети как точка напряжения

По словам инсайдеров, родители регулярно просматривали и лайкали кулинарные посты Бруклина, что, как ни странно, только усиливало напряжение. Молодая пара воспринимала это как нарушение личных границ.

«Они просыпались с тревогой, думая о том, что могло быть опубликовано о них за ночь. Было бы очень по-рождественски, если бы Бекхэмы просто оставили их в покое», — поделился источник.

Попытки примирения

Несмотря на остроту конфликта, друзья семьи все еще надеются, что ситуация уладится. Сообщается, что шеф-повар Гордон Рамзи пытался поддержать Викторию Бекхэм, иронично заметив, что у нее «одна вражда», тогда как у него самого — «целая колода семейных конфликтов».

Однако в случае с Бекхэмами напряжение сохраняется. Истоки разлада уходят в период подготовки к свадьбе Бруклина и Николы в апреле 2022 года. Тогда, по данным СМИ, актриса обиделась из-за того, что Виктория пообещала сшить свадебное платье, но в итоге этого не сделала. Позже ситуацию усугубил эпизод на свадьбе, когда певец Марк Энтони публично назвал Викторию самой красивой женщиной вечера.

Разрыв

Попытки наладить отношения предпринимались, но прошлым летом молодая пара не пришла на вечеринку по случаю 50-летия Дэвида Бекхэма. В ноябре Бруклин также проигнорировал новость о посвящении отца в рыцари.

По словам источников, команда Бруклина считает, что восстановление отношений возможно только после искренних извинений. В то же время родители, уставшие от утечек и публичных обсуждений, хотят «провести черту» и начать все заново.

«Никола и Бруклин ничего не комментируют. Они просто хотят мира», — подчеркивает источник.

Старшие Бекхэмы, в свою очередь, готовы на все, чтобы снова общаться с сыном, и именно этим объясняют свою активность в социальных сетях.

