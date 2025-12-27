Эрмитаж отправил заявление Польше по делу археолога Бутягина

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

В послание включены документы, подготовленные в Крыму, которые подтверждают работу ученого на полуострове.

Почему Эрмитаж направил заявление Польше по Бутягину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил официальное обращение министру юстиции и генпрокурору Польши в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

По ее словам, в письме Пиотровского содержатся также документы, подготовленные в Крыму, которые подтверждают работу Бутягина на полуострове.

Известного российского ученого и представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за незаконные археологические раскопки в Крыму. Из данных окружной прокуратуры Варшавы следует, что научному сотруднику в случае экстрадиции на Украину грозит до десяти лет лишения свободы. Польская прокуратура получила из Украины материалы об экстрадиции Бутягина, которые теперь будут изучены. После этого дело передадут в суд для принятия решения.

Александр Бутягин — автор многочисленных научных публикаций, часть из которых также посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа отмечено, что он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

Ранее, писал 5-tv.ru, Украина подала запрос об экстрадиции российского археолога Бутягина.

