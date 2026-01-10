Назад к бывшим: чем может обернуться возвращение к прошлым отношениям

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Даже после расставания между людьми нередко сохраняется внутренняя привязанность, которая подталкивает к сближению вновь.

Что скрывает возврат к прошлым отношениям

Фото: 5-tv.ru

Сексолог Вилков: люди не способны радикально измениться к лучшему

Стремление возобновить отношения с бывшим партнером чаще всего связано с сохраняющейся эмоциональной связью, именно она и становится главным стимулом для возвращения к прошлому, рассказал «Известиям» психотерапевт и сексолог Алексей Вилков.

По его словам, ключевым плюсом такого «второго захода» является уже сформированное взаимное понимание. Партнеры заранее осознают как сильные стороны друг друга, так и слабости, поэтому исчезает элемент неопределенности и необходимость специально производить впечатление. При условии обоюдного решения начать отношения заново и отказаться от взаимных упреков, подобный союз может быть достаточно устойчивым.

В то же время специалист предупреждает, что риск повторения старых сценариев остается высоким. Если прежние конфликты не были проработаны, а взаимные обиды — прожиты и прощены, они с большой вероятностью проявятся вновь.

Как отметил Вилков, рассчитывать на кардинальные перемены в характере партнера не стоит, поскольку люди редко меняются радикально. Повторное разочарование в таком случае может привести либо к очередному разрыву, либо к ухудшению физического состояния на фоне сильных эмоциональных переживаний.

