Трамп заявил, что США открыты к продаже нефти России и Китаю

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 46 0

Американский лидер отметил высокую потребность КНР в энергоносителях.

Трамп заявил о готовности США продавать нефть России и Китаю

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: Китай и Россия могут покупать у нас столько нефти, сколько захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов поставлять нефть России и Китаю. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами американских нефтегазовых компаний. Он подчеркнул, что другие государства смогут обращаться к Штатам за нефтью практически сразу. И добавил, что Пекину очень нужны энергоносители.

«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле. — Прим. ред.) или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна… Мы будем открыты для бизнеса практически сразу», — сказал Трамп.

Накануне Венесуэла передала США 30 миллионов баррелей нефти. Об этом американский лидер рассказал во время выступления в прямом эфире из Белого дома на встрече с руководителями нефтегазового сектора.

По его словам, объем поставок оценивается примерно в четыре миллиарда долларов. Трамп также отметил, что американским нефтяным компаниям не нужно будет напрямую взаимодействовать с властями Венесуэлы в тех регионах, где они планируют вести свою деятельность. Координацией займутся соответстующие структуры США.

Трамп также заявил о намерении американских компаний инвестировать в венесуэльский нефтяной сектор не менее 100 миллиардов доларов. Вашингтон, по его словам, готов обеспечить им необходимую защиту. Эти средства планируется направить на восстановление производственных мощностей и инфраструктуры, что должно привести к резкому росту добычи нефти.

Проект, уверен Трамп, поможет модернизировать энергетическую систему Венесуэлы и добиться рекордных объемов добычи. Штаты также будут использовать получаемое сырье: планируется на постоянной основе перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей нефти.

В то же время захваченного в ходе военной спецоперации США президента Венесуэлы Николаса Мадуро судят в Нью-Йорке. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:52
Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый остановленный конфликт
3:29
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
3:02
Для поиска Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть
2:36
Зима без тормозов: в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков
2:13
Трамп заявил, что США открыты к продаже нефти России и Китаю
1:45
Назад к бывшим: чем может обернуться возвращение к прошлым отношениям

Сейчас читают

Певиц Мадонну застали в нижнем белье с молодыми любовниками
Фанаты требуют секретный эпизод: финальный сезон «Очень странных дел» провалился
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео