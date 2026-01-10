Пленный боевик ВСУ рассказал о своей отправке на передовую обманом

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 893 0

Он утверждает, что командование вводило его в заблуждение.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военнопленный боевик Вооруженных сил Украины Александр Шакура рассказал, что был направлен на передовую обманным путем — реальные условия службы, по его словам, от него скрывали. Об этом он сообщил в своем рассказе после попадания в плен.

«Наши вожди всеми правдами и неправдами <…> сослали меня сюда, оказывается, на передовую <…>, сказали, что ты там делать ничего не будешь, а тут, оказывается, что тут все надо делать», — заявил Шакура.

По его словам, он неоднократно интересовался сроками службы и возможностью возвращения домой, однако командование отвечало, что «его уже отсюда никто никогда не поменяет».

Пленный также утверждает, что командование ВСУ систематически не эвакуирует тела погибших с позиций, а родственникам сообщает о пропавших без вести. По словам Шакуры, это делается для того, чтобы избежать выплаты компенсаций в размере 15 миллионов гривен за каждого погибшего.

Отдельно он рассказал об обстоятельствах своего пленения. По словам Шакуры, военнослужащие Вооруженных сил России предложили ему выйти с позиции без оружия и не применяли силу. Он отметил корректное обращение, а также то, что ему были предоставлены вода и пища.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли о соблюдении норм международного гуманитарного права в отношении пленных боевиков ВСУ.

Ранее, писал 5-tv.ru, пленный из ВСУ рассказал о подмене статуса погибших на пропавших без вести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:57
Выставили сумасшедшим идиотом: Джиган о реалити-шоу Оксаны Самойловой
12:39
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины
12:33
Мечтать не вредно: как карта желаний помогает сделать фантазии реальностью
12:23
«Проверяли свой продукт»: создатели «Зачарованных» издевались над Роуз Макгоуэн
12:04
Упс, она снова это сделает: Бритни Спирс объявила о возвращении на сцену
11:46
Пленный боевик ВСУ рассказал о своей отправке на передовую обманом

Сейчас читают

Пленный боевик ВСУ рассказал о своей отправке на передовую обманом
Коллапс в Шереметьево: пассажирам по несколько часов не могут выдать багаж
Для поиска Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео