«Остановить мировую войну»: президент Колумбии рассказал о планах встречи с Трампом

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Продолжение контактов с Белым домом необходимо для безопасности региона.

Зачем президент Колумбии будет встречаться с Трампом

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Barros

Президент Колумбии намерен обсудить с Трампом деэскалацию в Латинской Америке

Президент Колумбии Густаво Петро намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом пути деэскалации в Латинской Америке, чтобы предотвратить угрозу «мировой войны». Об этом колумбийский лидер заявил в интервью американскому телеканалу CBS.

«Чтобы остановить мировую войну», — ответил Петро на вопрос журналиста о цели возможного визита в Белый дом.

Политик подтвердил, что получил приглашение в Вашингтон и рассчитывает, что продолжение диалога с американским лидером поможет стабилизировать ситуацию в регионе. По его словам, во время первого разговора Трамп позволил ему говорить 40 минут из 55 и согласился с тем, что в отношении них обоих распространялась недостоверная информация.

Петро также отметил, что инициатива обсудить ситуацию в Венесуэле исходила именно от него, а не от американской стороны. По мнению президента Колумбии, Трамп допускает возможность идеи совместного управления этой страной.

Заявления Петро прозвучали на фоне роста напряженности в регионе и обсуждений роли США в латиноамериканских кризисах.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп прокомментировал намерение США второй раз атаковать Венесуэлу.

