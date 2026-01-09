Трамп прокомментировал намерение США второй раз атаковать Венесуэлу

Трамп заявил об отмене второй волны ударов по Венесуэле

Второй волны ударов по Венесуэле не будет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«США и Венесуэла отлично работают вместе. <…> В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак», — написал американский президент.

Трамп добавил, что по меньшей мере 100 миллиардов долларов крупнейшие нефтяные компании вложат в восстановление Венесуэлы и ее нефтегазовой инфраструктуры. Американский лидер отметил успешное взаимодействие США и Венесуэлы в вопросах восстановления топливно-энергетического комплекса.

В ночь на 3 января США провели спецоперацию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. В Каракасе прогремели взрывы. Погибли 100 человек, среди которых есть мирные жители и военные.

Чету доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона.

Трамп заявил, что Штаты будут управлять Венесуэлой до перехода власти, причем с угодной Белому дому кандидатурой на пост лидера. Временно обязанности Мадуро исполняет вице-президент Делси Родригес, она уже принесла присягу. Она объявила семидневный траур по военнослужащим, погибшим в результате ударов США по Каракасу.

Мадуро и Флорес в ходе первого судебного заседания не признали вину. Они запросили консульский визит и привлекли к своей защите адвоката Барри Поллака, который в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помог ему выйти на свободу.

Ранее 5-tv.ru писал, что США могут попытаться добиться от Венесуэлы разрыва отношений с КНР и Кубой. Вашингтон рассчитывает добиться договоренности с временно назначенным президентом Родригес.

