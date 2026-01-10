«Наследник и запасной»: принц Гарри выразил беспокойство о судьбе детей брата

Mirror: принц Гарри выразил беспокойство о судьбе детей брат

Принц Гарри признался, что пытался обсудить с братом тяжелую долю младших детей в королевской семье, но столкнулся с негативной реакцией. Об этом сообщает Mirror.

В интервью для продвижения своих мемуаров Гарри описал себя как человека, который стремится «все исправить», особенно если видит, что чье-то положение причиняет страдания. Он выразил глубокую личную озабоченность судьбой принцессы Шарлотты и принца Луи, которые, как и он, являются второстепенными в линии наследования престола.

«И хотя мы с Уильямом говорили об этом один или два раза, и он очень ясно дал мне понять, что его дети — не моя забота, я все равно чувствую ответственность, зная, что по крайней мере один из этих троих детей станет таким же, как я, — запасным. И это причиняет боль, это меня беспокоит», — заявил герцог Сассекский.

Наследник и запасной

В своих мемуарах Гарри отмечал, что фраза «запасной» использовалась в описании его положения в его семье, включая родителей и королеву, как констатация факта. Он привел слова своего отца, короля Карла III, сказанные принцессе Диане в день его рождения: «Замечательно! Теперь ты подарила мне наследника и запасного — моя работа сделана».

Согласно Закону о престолонаследии 2013 года, который отменил приоритет мужского пола, принцесса Шарлотта сохраняет свое место в очереди на престол после старшего брата Джорджа, а принц Луи следует за ней. Таким образом, оба технически являются «запасными».

Будут ли Шарлотта и Луи страдать как Гарри

Однако эксперты полагают, что судьба детей Уильяма и Кейт может сложиться иначе. Бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II отметила, что Джордж, Шарлотта и Луи воспитываются как равные, с большей свободой выбора, чем у предыдущих поколений. Королевские наблюдатели отмечают, что Уильям и Кейт, по слухам, хорошо осознают проблему и стремятся к тому, чтобы младшие дети не чувствовали себя в тени будущего короля.

«Принц Гарри всегда чувствовал себя „запасным“, но, возможно, с Шарлоттой и Луи такого не случится, ведь их двое и они будут поддерживать друг друга, как и Джордж», — считает королевский биограф Фил Дампир.

