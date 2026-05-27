В Севастополе обнаружили контейнер со взрывчаткой после атаки ВСУ

Контейнер со взрывчаткой, сброшенный с беспилотника, обнаружили в Севастополе после ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По словам главы города, найденный предмет был похож на коробку, которая обшита пенопластом. Также Развожаев подчеркнул, что такие сбросы с вражеских беспилотников могут выглядеть по-разному, но все они представляют серьезную опасность.

Губернатор обратился к жителям и гостям Севастополя и попросил предупредить детей о рисках. Он призвал граждан сохранять бдительность, и напомнил, что к подозрительным предметам не следует прикасаться, их также нельзя поднимать, переносить или пытаться рассмотреть вблизи.

Если похожий предмет будет обнаружен, как пояснил Развожаев, тогда необходимо сразу отойти на безопасное расстояние и по возможности оградить место, а после вызвать спасателей по номеру 112.

До этого, писал 5-tv.ru, в Севастополе в результате атаки ВСУ повреждения получили 30 домов. Украинские боевики атаковали город беспилотниками и ракетами ночью.

