Память начала подводить? Какое серьезное заболевание скрывается за забывчивостью

Забывчивость может быть одним из признаков нарушения высших когнитивных функций

Забыть, куда положил телефон, не сразу вспомнить фамилию актера или потерять мысль после тяжелого дня может каждый. Память зависит от усталости, сна, тревоги и объема информации, который человеку приходится перерабатывать.

Но если ухудшение памяти повторяется все чаще, мешает работе и быту, а близкие начинают замечать перемены, списывать происходящее только на стресс уже нельзя.

Забывчивость может быть одним из признаков нарушения высших когнитивных функций. О том, когда память требует внимания врача, Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Артем Толмачев.

Когда забывчивость становится тревожной

Обычная рассеянность чаще возникает эпизодически. Человек может забыть, где оставил ключи, но затем самостоятельно восстанавливает события и находит вещь.

Память при этом не лишает его привычной самостоятельности: он продолжает работать, планировать дела, оплачивать счета, ориентироваться в знакомых местах и общаться без заметных трудностей.

Совсем иначе выглядит ухудшение памяти, которое развивается постепенно и начинает вторгаться в повседневную жизнь. Насторожиться стоит, если человек постоянно теряет нужные вещи, не удерживает новую информацию, несколько раз задает один и тот же вопрос, забывает недавние договоренности или с трудом пересказывает то, что только что услышал.

Еще более серьезный признак — когда память подводит вместе с нарушением речи, ориентации, привычных бытовых действий и способности принимать решения.

Ухудшение памяти нельзя оценивать только по одной забытой встрече или ненайденным очкам. Важно, становится ли забывчивость системной и усиливается ли она со временем.

Если память заметно изменилась по сравнению с прежним состоянием человека, необходимо выяснить причину, потому что болезнь может начинаться постепенно и долго казаться обычной рассеянностью.

Не только болезнь Альцгеймера

Люди часто пугаются, что любое ухудшение памяти означает болезнь Альцгеймера. Однако причин у забывчивости гораздо больше. Память может временно ухудшаться на фоне хронического недосыпа, сильного стресса, тревоги, нервного перенапряжения и информационной перегрузки. В таком состоянии человек хуже концентрируется, быстрее устает и с трудом запоминает новое.

«Среди причин — психоэмоциональные факторы: стресс, информационные перегрузки, нервное перенапряжение. Также забывчивость может быть связана с сосудистыми заболеваниями головного мозга, последствиями инсульта, хронической ишемией, различными энцефалопатиями, нейродегенеративными заболеваниями, посттравматическими состояниями, нарушениями сна и повышенным уровнем тревоги», — рассказал Артем Толмачев.

Память может страдать после операций и травм головного мозга, при сосудистых патологиях, тяжелой гипоксии, сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы и других состояниях, способных влиять на обменные процессы.

Отдельными причинами ухудшения памяти могут стать злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, длительный прием некоторых лекарств, нарушения сна, включая апноэ, депрессия и недостаток витамина В12.

Именно поэтому самостоятельно определить, какая болезнь стоит за забывчивостью, невозможно. Одинаковая жалоба «подводит память» у одного человека может быть связана с переутомлением, у другого — с последствиями инсульта, а у третьего — с начинающимся нейродегенеративным заболеванием.

Память после инсульта и при болезни Альцгеймера

Особенно важно не пропустить ухудшение памяти, которое сопровождается другими изменениями. После инсульта проблемы с памятью могут сочетаться со слабостью мышц одной половины тела, нарушением речи, сна, недержанием и подавленным состоянием.

Человек может стать рассеянным, плохо вспоминать события, произошедшие до инсульта, временно не узнавать близких или забывать названия хорошо знакомых предметов.

При болезни Альцгеймера ухудшение памяти нередко относится к наиболее заметным симптомам. Сначала человек забывает недавние события и новую информацию, затем ему становится сложнее подбирать слова, понимать сложные фразы и выполнять привычные дела.

По мере развития болезнь может влиять на настроение, ориентирование, способность одеваться, готовить пищу и самостоятельно справляться с бытом. Проблемы с выполнением привычных задач, общением и узнаванием мест или людей также относятся к тревожным признакам болезни.

Болезнь Альцгеймера связана с патологическими изменениями в головном мозге. Одним из изучаемых процессов считается накопление бета-амилоида, который образует бляшки, а также изменения тау-белка внутри нервных клеток. Эти процессы сопровождаются повреждением нейронов и постепенным угасанием когнитивных функций, в том числе памяти.

При этом ухудшение памяти не позволяет человеку самостоятельно поставить себе диагноз «болезнь Альцгеймера». Подобные симптомы встречаются и при других состояниях. Врач должен оценить жалобы, сопутствующие признаки, историю заболевания и результаты обследований.

Возраст и память

С возрастом память действительно может работать медленнее. Человеку требуется больше времени, чтобы вспомнить имя, дату или место, где он оставил вещь. Если нужная информация впоследствии воспроизводится, а забывчивость не лишает человека самостоятельности, такие изменения могут быть связаны с естественным старением.

Однако возраст не должен становиться объяснением для любых нарушений. Если ухудшение памяти прогрессирует, человек начинает путаться в знакомой обстановке, забывает, как пользоваться обычными предметами, не справляется с финансами или перестает узнавать близких, это уже не обычная рассеянность. За такими изменениями может стоять болезнь, требующая диагностики.

Одна из главных границ между обычной забывчивостью и опасным состоянием заключается в том, насколько память влияет на быт. Потерянные ключи, которые человек затем сам нашел — одно. Невозможность вспомнить дорогу домой, приготовить привычное блюдо, оплатить квитанцию или понять речь близких — совсем другое.

Если ухудшение памяти постепенно лишает человека самостоятельности, ждать, что проблема пройдет сама, опасно. Чем раньше будет обнаружена болезнь, тем быстрее специалисты смогут оценить состояние пациента и подобрать необходимую помощь.

Как проверить память

Первый шаг при жалобах на память — понять, не связаны ли изменения с очевидными провоцирующими факторами: хроническим недосыпом, чрезмерной нагрузкой, сильной тревогой или продолжительным стрессом. Однако даже если подобные обстоятельства есть, важно не пропустить болезнь, которая также сопровождается ухудшением памяти.

«Наиболее важно исключить провоцирующие факторы, которые могут приводить к забывчивости, и уточнить у пациента наличие неврологических заболеваний и/или заболеваний, сопровождающихся повышенным уровнем тревоги», — отметил Артем Толмачев.

Для оценки памяти и других когнитивных функций специалисты используют специальные методики. Среди них — краткая шкала оценки психического статуса MMSE, Монреальская шкала когнитивной оценки MoCA и тест рисования часов.

Такие инструменты помогают врачу понять, страдает ли память, внимание, ориентация и способность выполнять задания, однако самостоятельно интерпретировать их бывает сложно.

Для первичной проверки человек может воспользоваться тестом SAGE — самостоятельным когнитивным обследованием, предназначенным для выявления признаков умеренных когнитивных нарушений и ранней деменции.

Еще одним вариантом, который назвал специалист, является онлайн-платформа CogniFit. Однако результат любого теста — не диагноз и не доказательство конкретной болезни. SAGE предназначен для первичного выявления возможных нарушений, после которых требуется врачебная оценка.

«Эти инструменты могут помочь заподозрить дебют когнитивных нарушений. При их наличии следует обязательно обратиться за специализированной медицинской помощью для максимально раннего назначения терапии», — подчеркнул невролог.

При каких признаках пора обращаться к врачу

Не ждать и обратиться за медицинской помощью нужно, если память ухудшается заметно и последовательно. Поводом для консультации может стать ситуация, когда человек забывает важные события, плохо усваивает новую информацию, неоднократно повторяет одни и те же вопросы, начинает теряться в знакомых местах или не справляется с действиями, которые раньше выполнял без труда.

Тревожными признаками также являются ухудшение памяти после инсульта или травмы головы, сочетание забывчивости с нарушением речи, слабостью, изменением поведения, выраженной тревогой, депрессией или нарушениями сна. Если память начала резко ухудшаться, особенно на фоне неврологических симптомов, откладывать обращение за помощью опасно.

Память — это не только способность помнить имена и даты. Благодаря памяти человек сохраняет опыт, учится, ориентируется в мире и остается самостоятельным. Поэтому ухудшение памяти способно быть не мелкой неприятностью, а симптомом состояния, которое влияет на всю жизнь.

Своевременное обращение к специалисту помогает отличить усталость и стресс от болезни, подобрать обследование и при необходимости начать лечение как можно раньше. Память может подводить по разным причинам, но если забывчивость становится постоянной, главный вопрос уже не в том, насколько она раздражает, а в том, какая болезнь может за ней скрываться.

