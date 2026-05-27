Россия подарила Казахстану четырех амурских тигров

Четырех амурских тигров доставили с Дальнего Востока в Казахстан в рамках международной программы по восстановлению популяции редкого хищника. Сейчас животные находятся в реабилитационном центре в республике.

«Взрослые тигры были замечены в окрестностях населенных пунктов и отловлены в профилактических целях с целью предупреждения возникновения конфликтных ситуаций. Тигрята-сироты были обнаружены в истощенном состоянии благодаря неравнодушным гражданам. Специалисты охотнадзора Хабаровского края и Центра «Амурский тигр» их выходили, поставили на ноги», — отметил начальник Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак.

Передача тигров стала частью совместного плана Москвы и Астаны по возвращению этих животных в дикую природу Казахстана. Инициативу поддержали президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстан отправили двух взрослых амурских тигров и двух тигрят, которых ранее отловили в Хабаровском крае.

Проект стал первой в мире международной программой по восстановлению популяции тигра на территории страны, где этот хищник когда-то обитал, но впоследствии исчез. Работа над программой началась в 2022 году, хотя о намерении вернуть тигров в естественную среду власти Казахстана заявляли еще в 2010 году.

