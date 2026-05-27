Съели сами себя или пали от пришельцев? Почему на самом деле исчезли динозавры

Существует десять странных теорий исчезновения динозавров

Динозавры царили на Земле миллионы лет, а затем исчезли. Почему это случилось — вопрос, который породил не только серьезные научные споры, но и дикие теории.

Одни исследователи подозревали голодных гусениц, другие обвиняли испорченные яйца, слепоту и собственные газы гигантов, а любители фантастики уверяли, что динозавры стали жертвами пришельцев.

Сегодня основные факты о динозаврах говорят о катастрофе, случившейся около 66 миллионов лет назад: удар астероида Чиксулуб стал смертельным для хозяев планеты.

Однако до того, как эта версия получила мощные доказательства, ученые и фантазеры успели придумать множество объяснений. Десять самых невероятных ответов на вопрос, от чего вымерли динозавры.

Голодные гусеницы

Динозавры могли умереть от голода, потому что всю зелень перед ними съели гусеницы. Такую версию в 1962 году предложил энтомолог Стэнли Фландерс.

По его гипотезе, личинки первых бабочек и мотыльков настолько быстро уничтожали растительность, что травоядные динозавры оставались без еды. Следом должны были исчезнуть и хищные динозавры, которым больше не на кого было охотиться.

Съели свои яйца

Другая гипотеза превращала динозавров в виновников собственной гибели. В начале XX века палеонтолог Джордж Виланд предположил, что хищные динозавры массово разоряли гнезда других динозавров и съедали яйца. В итоге новые поколения просто перестали появляться в достаточном количестве.

Сегодня известно, что яйца и детенышей динозавров действительно могли поедать хищники, включая других динозавров, змей и небольших млекопитающих. Но это происходило миллионы лет и не уничтожило всех динозавров раньше. Поэтому как ответ на вопрос, от чего вымерли динозавры, массовое поедание яиц не выдержало проверки.

Яйца стали смертельными

С яйцами связана и другая странная теория о динозаврах. Исследователи изучали фрагменты скорлупы, найденные на юге Франции и в Пиренеях, и заметили отклонения: некоторые яйца имели слишком толстые многослойные оболочки, а другие — слишком тонкие. В первом случае эмбриону было бы трудно выжить внутри, во втором яйцо могло легко разбиться или потерять влагу.

Из этого появилась версия, что динозавры исчезли из-за массовых проблем с размножением. Но необычная скорлупа оказалась локальным явлением, а не глобальной бедой всех динозавров. Теории о динозаврах снова столкнулись с одним и тем же вопросом: почему тогда одновременно исчезли виды далеко за пределами найденных кладок?

Разрослись до смерти

Когда ученые еще только пытались понять, как выглядели динозавры и почему некоторые из них достигали чудовищных размеров, появилось предположение о больных железах.

Палеонтолог Франц Нопча связывал гигантские тела динозавров с ненормальной работой гипофиза. По его версии, динозавры становились слишком огромными и гротескными, чтобы продолжать существовать.

Сами себя «отменили»

Некогда существовала идея, что динозавры в ходе эволюции стали слишком неповоротливыми, слишком крупными и слишком «неудачными» для жизни. Якобы динозавры дошли до тупика: маленькие млекопитающие оказались более гибкими, а древние исполины просто не сумели приспособиться.

Такие теории о динозаврах были популярны, когда эволюцию нередко представляли как движение по заранее заданной дороге к провалу или успеху. Но факты о динозаврах говорят об обратном: они были разнообразной и успешной группой, включавшей не только многотонных гигантов, но и небольших, быстрых животных. Динозавры не выглядели обреченными задолго до катастрофы.

Остались одни самцы

Еще одна необычная версия: динозавры перестали размножаться, потому что из яиц начали выводиться почти одни самцы. Эта гипотеза основана на аналогии с современными крокодилами и аллигаторами, у которых пол потомства может зависеть от температуры во время развития яйца.

Сторонники версии предполагали, что резкие климатические изменения нарушили соотношение полов, после чего динозавры оказались без достаточного количества самок. Но доказательств, что пол динозавров определялся температурой именно таким образом, нет. Поэтому гипотеза остается интересным сценарием, но не ответом на вопрос, от чего вымерли динозавры.

Ослепли от солнца

В 1980-х годах появилась версия, что динозавры погибли из-за ухудшения зрения. Офтальмолог Л. Р. Крофт предположил, что жара и яркое солнце могли ускорять развитие катаракты, а рога и гребни некоторых динозавров якобы служили защитой глаз от света.

Если следовать этой идее, динозавры постепенно слепли еще до того, как успевали оставить потомство. Но как выглядели динозавры и для чего им требовались рога и гребни, нельзя объяснить одной защитой от солнца. Доказательств мировой эпидемии катаракты среди динозавров также не найдено.

Взорвалась звезда

Среди теорий о динозаврах была и космическая версия без астероида. Физик Уоллес Такер и палеонтолог Дейл Рассел предположили, что рядом с Солнечной системой могла взорваться сверхновая звезда. Сильное излучение якобы ударило по атмосфере Земли, изменило климат и уничтожило динозавров.

Такая катастрофа действительно звучит достаточно мощно, чтобы объяснить гибель древних гигантов. Но для нее не нашлось нужных следов. Факты о динозаврах и породах на границе их исчезновения вывели ученых к другому космическому виновнику — астероиду, оставившему кратер на территории современной Мексики.

Отравили планету газом

Самая насмешливая версия звучит так: динозавры погибли из-за собственного метеоризма. У этой истории есть научная основа, но ее часто искажают. В 2012 году исследователи предположили, что огромные растительноядные завроподы могли выделять значительные объемы метана во время переваривания растений, а этот газ мог поддерживать теплый климат мезозоя.

Однако ученые не утверждали, что динозавры сами себя задушили или уничтожили. Зауроподы существовали очень долго, и возможное влияние их пищеварения на климат не является доказанным ответом на вопрос, от чего вымерли динозавры.

Прилетели пришельцы

Разумеется, в списке не могли не появиться пришельцы. Согласно фантастической версии, динозавры исчезли после вмешательства внеземной цивилизации: пришельцы якобы уничтожили гигантов намеренно, использовали Землю для эксперимента или освободили планету для будущего человечества.

У этой теории о динозаврах есть один большой недостаток: не найдено ни следов техники, ни останков пришельцев, ни иных доказательств их присутствия во время вымирания.

Что было на самом деле

Самая убедительная версия выглядит не менее страшно, чем истории про пришельцев. Около 66 миллионов лет назад в Землю врезался крупный астероид. Он оставил кратер Чиксулуб у полуострова Юкатан в Мексике. После удара в атмосферу попали огромные объемы пыли и соединений серы, солнечного света стало меньше, климат резко изменился, а пищевые цепочки начали рушиться.

Именно эта катастрофа считается главным объяснением того, от чего вымерли динозавры, точнее — все нептичьи динозавры. Современные птицы являются выжившей ветвью динозавров, поэтому полностью эти животные с Земли не исчезли.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что вызванная ударом астероида «ударная зима» разрушительно повлияла на пригодные для динозавров места обитания.

