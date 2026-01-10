Похититель восемь дней держал женщину в гробу и угрожал убить ее током

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Для злоумышленника это преступление не было первым.

Британку 8 дней держали в гробу

Фото: www.globallookpress.com/James Willoughby

Mirror: Похититель восемь дней держал женщину в гробу и угрожал убить ее током

В Великобритании агента по недвижимости похитили во время рабочего просмотра дома и заперли в деревянном ящике, похожем на гроб. Ей также угрожали убийством с помощью тока. Об этом сообщает Mirror.

Злоумышленник, представившийся клиентом, напал на 25-летнюю женщину, связал ее и отвез в свою мастерскую. Там он поместил ее в деревянный ящик, который затем задвинул в передвижной мусорный контейнер. Похититель вставил электроды в одежду жертвы и пригрозил убить током при попытке бегства.

«Страх просто неописуемый. Ты в ужасе за свою жизнь и думаешь: «Что, черт возьми, со мной случилось? Это кошмар?» — вспоминает пострадавшая.

На протяжении восьми дней женщину выпускали из ящика только для того, чтобы дать еду. Все это время она боролась за жизнь, пытаясь наладить контакт с похитителем.

Женщина была освобождена после того, как агентство недвижимости, в котором она работала, перевело похитителю выкуп в размере 175 000 фунтов стерлингов (около 18,5 миллионов рублей). Ее высадили недалеко от дома, где был просмотр. Женщина едва могла ходить и почти ничего не видела из-за отсутствия света в ящике.

Жертва помогла полиции установить причастность своего мучителя к убийству 18-летней девушки. Злоумышленник похитил ее ранее, заточил в аналогичный ящик, потребовал выкуп, а затем убил.

После ареста он признался, что-то убийство было «пробным» перед похищением женщины. Спасенную жертву мужчина изначально также планировал убить, но передумал.

