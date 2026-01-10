Mirror: Беременную девушку-подростка избил и попытался утопить отец ее ребенка

В США 19-летний мужчина избил и попытался утопить беременную девушку-подростка после того, как она опубликовала в соцсетях их совместные фото. Об этом сообщает Mirror.

По данным следствия, 17-летняя пострадавшая разместила в социальных сетях фотографии с гендер-пати. На них также был запечатлен отец будущего ребенка. Мужчина пришел в ярость, так как встречался с другой женщиной и опасался, что та узнает о его двойной жизни. Его опасения подтвердились: вторая избранница действительно увидела снимки.

Угрозы

Сначала мужчина угрожал беременной девушке через сообщения. Он заявлял, что ему «надоело жить с осознанием того, что она есть в его жизни». Злоумышленник подчеркнул, что это «не угрозы, а обещание» и ему «плевать на последствия».

«Если мое сердце остановится, то и его тоже», — ответила девушка, напоминая, что носит под сердцем его ребенка.

Прогулка к пруду

Через день после отправки угроз мужчина пригласил пострадавшую на прогулку к местному пруду. Во время разговора он напал на нее. Мужчина зажал ей голову, повалил на землю и потащил к воде.

Девушка рассказала полиции, что он насильно удерживал ее голову под водой, пока она кричала и умоляла остановиться. По словам мужчины, он прекратил нападение только тогда, когда девушка начала говорить об их будущем ребенке. Позже он признался следователям, что действительно хотел утопить пострадавшую, так как винил ее в том, что его измена была раскрыта.

Суд и приговор

Мужчина был признан виновным в покушении на убийство после четырехдневного суда. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

