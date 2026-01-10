Беременную девушку-подростка избил и попытался утопить отец ее ребенка

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Причиной стали совместные фото в социальных сетях.

В США беременную девушку попытался утопить отец ее ребенка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Беременную девушку-подростка избил и попытался утопить отец ее ребенка

В США 19-летний мужчина избил и попытался утопить беременную девушку-подростка после того, как она опубликовала в соцсетях их совместные фото. Об этом сообщает Mirror.

По данным следствия, 17-летняя пострадавшая разместила в социальных сетях фотографии с гендер-пати. На них также был запечатлен отец будущего ребенка. Мужчина пришел в ярость, так как встречался с другой женщиной и опасался, что та узнает о его двойной жизни. Его опасения подтвердились: вторая избранница действительно увидела снимки.

Угрозы

Сначала мужчина угрожал беременной девушке через сообщения. Он заявлял, что ему «надоело жить с осознанием того, что она есть в его жизни». Злоумышленник подчеркнул, что это «не угрозы, а обещание» и ему «плевать на последствия».

«Если мое сердце остановится, то и его тоже», — ответила девушка, напоминая, что носит под сердцем его ребенка.

Прогулка к пруду

Через день после отправки угроз мужчина пригласил пострадавшую на прогулку к местному пруду. Во время разговора он напал на нее. Мужчина зажал ей голову, повалил на землю и потащил к воде.

Девушка рассказала полиции, что он насильно удерживал ее голову под водой, пока она кричала и умоляла остановиться. По словам мужчины, он прекратил нападение только тогда, когда девушка начала говорить об их будущем ребенке. Позже он признался следователям, что действительно хотел утопить пострадавшую, так как винил ее в том, что его измена была раскрыта.

Суд и приговор

Мужчина был признан виновным в покушении на убийство после четырехдневного суда. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
Двое мужчин изнасиловали шестилетнюю девочку и сбросили ее с крыши
18:48
Что такое кама мута? Психологи открыли новую эмоцию
18:17
Беременную девушку-подростка избил и попытался утопить отец ее ребенка
17:50
Похититель восемь дней держал женщину в гробу и угрожал убить ее током
17:37
Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн домогался до эскортницы в отеле
17:20
В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Сейчас читают

Принц Гарри утаил подробности о брате в мемуарах из-за страха мести
Упс, она снова это сделает: Бритни Спирс объявила о возвращении на сцену
«Проверяли свой продукт»: создатели «Зачарованных» издевались над Роуз Макгоуэн
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео