Сергей Собянин рассказал о достижениях московской медицины в 2025 году

София Головизнина
Всего обновили и построили более 340 медучреждений, которые работают по единому московскому стандарту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В 2025 году столичная медицина сделала мощный рывок. Она стала более персонализированной, технологичной и доступной. Об этом рассказал Мэр Москвы в своем канале в мессенджере MAX.

«Экстренная помощь стала быстрее и эффективнее. Открыли флагманский центр в больнице имени В.М. Буянова, где помощь получили уже почти 40 тысяч пациентов, выполнили чуть менее 30 тысяч хирургических вмешательств, из которых почти 10 тысяч — экстренные. По новому стандарту работают шесть флагманских центров и все приемные отделения стационаров», — написал Сергей Собянин.

В модернизированных городских поликлиниках теперь есть полный набор профильных специалистов и современное оборудование, созданы комфортные условия для пациентов. Всего обновили и построили более 340 медучреждений, которые работают по единому московскому стандарту.

Под особый контроль взяли профилактику и здоровье москвичек. В 2025 году открыли 11 новых центров женского здоровья, где можно получить всю необходимую помощь по новому стандарту — от консультаций и диагностики до подготовки к родам и последующего наблюдения. Всего в городе работает 16 таких центров.

На новый уровень вышла и детская медицина. Заработали суперсовременный многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, несколько обновленных исторических корпусов Морозовской больницы, шесть специализированных центров по лечению заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта на базе крупнейших детских стационаров. Для семей с малышами, рожденными раньше срока, с низким весом или перенесшими критическое состояние, создали проект «Ранняя помощь», в рамках которого врачи, специалисты соцзащиты и образования помогают новорожденным развиваться в соответствии с нормой.

Диагностика стала точнее и масштабнее. Открыли пятый эндоскопический центр в городской клинической больнице имени С.С. Юдина. Организовали бесплатные обследования в поликлиниках и эндоскопических центрах в рамках проекта по профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Госпитализацию и лечение в стационаре сделали проще и прозрачнее. Новая система маршрутизации сократила время ожидания плановой госпитализации в два раза. Все городские больницы перевели на использование браслетов с куар-кодами. Теперь врачи и медсестры видят в системе весь лечебно-диагностический пусть пациента и не тратят время на поиск и внесение данных.

«Главный результат всех изменений — сохраненные жизни и уверенность горожан в быстрой, качественной медпомощи, которую оказывают с заботой. Это очередной большой и важный шаг в создании медицины будущего столицы», — подчеркнул Мэр Москвы.

