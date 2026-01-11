Жители Балтийска остались совсем без воды

|
Анастасия Антоненко
Экстренные службы ищут утечку.

Фото: 5-tv.ru

Город Балтийск Калининградской области остался без водоснабжения. Об этом 5-tv.ru сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«Водоканал занимается поиском утечки», — говорится в сообщении.

Отключение водоснабжения произошло 10 января в 22:00 по московскому времени. По предварительным данным, подачу воды возобновят 11 января в 06:00 утра.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Калининграде из горящего дома спасли собаку и 50 котов. По прибытии спасатели эвакуировали домашних питомцев и ликвидировали возгорание. На месте работали 15 специалистов и три единицы техники.

До того в Калининградской области пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО. 

По информации следствия, трое мошенников под предлогом помощи в оформлении контрактов убеждали мужчин оформлять нотариальные доверенности, после чего получали доступ к их счетам и выводили выплаты военнослужащих. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Уточняется, что двое фигурантов дела задержаны, а третьему участнику преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

