Четверть боеголовок Tomahawk, выпущенных США по ИГ* в Нигерии, не сдетонировали
Операция была нацелена на террористов, убивающих мирных жителей в северо-западной части страны.
Фото: www.globallookpress.com/Department of Defense
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Не менее четверти ракет Tomahawk из 16, выпущенных США по боевикам террористической группировки «Исламское государство»* в Нигерии не сдетонировали. Об этом написали в американской газете The Washington Post (WP).
Отмечается, что причиной могла послужить, в том числе механическая неисправность боеголовок.
По данным издания, одна из неразорвавшихся ракет оказалась на луковом поле в деревне Джабо, другая угодила в жилые дома в населенном пункте Оффа. Еще одна упала в сельскохозяйственном поле рядом с Оффа, а четвертую нигерийская полиция нашла в лесу в районе населенного пункта Зугурма.
При этом цель оставшихся 12 ракет остается неизвестной.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп сообщил о проведении военной операции против боевиков ИГИЛ* на территории Нигерии. Террористы на протяжении долгого времени убивали мирных жителей, преимущественно христиан, в северо-западной части страны.
Уже в январе американский лидер заявил о возможности повторного удара со стороны США по формированиям ИГ на территории Нигерии, если исламисты продолжат убивать христиан.
Сенатор от Техаса Тед Круз обвинял правительство Нигерии в бездействии в отношении преступлений исламистских группировок в октябре. Он утверждал, что террористы убили более 50 тысяч христиан в стране с 2009 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ.
79%
Нашли ошибку?