Четверть боеголовок Tomahawk, выпущенных США по ИГ* в Нигерии, не сдетонировали

|
Анастасия Антоненко
Операция была нацелена на террористов, убивающих мирных жителей в северо-западной части страны.

Фото: www.globallookpress.com/Department of Defense

Не менее четверти ракет Tomahawk из 16, выпущенных США по боевикам террористической группировки «Исламское государство»* в Нигерии не сдетонировали. Об этом написали в американской газете The Washington Post (WP).

Отмечается, что причиной могла послужить, в том числе механическая неисправность боеголовок.

По данным издания, одна из неразорвавшихся ракет оказалась на луковом поле в деревне Джабо, другая угодила в жилые дома в населенном пункте Оффа. Еще одна упала в сельскохозяйственном поле рядом с Оффа, а четвертую нигерийская полиция нашла в лесу в районе населенного пункта Зугурма.

При этом цель оставшихся 12 ракет остается неизвестной. 

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп сообщил о проведении военной операции против боевиков ИГИЛ* на территории Нигерии. Террористы на протяжении долгого времени убивали мирных жителей, преимущественно христиан, в северо-западной части страны.

Уже в январе американский лидер заявил о возможности повторного удара со стороны США по формированиям ИГ на территории Нигерии, если исламисты продолжат убивать христиан.

Сенатор от Техаса Тед Круз обвинял правительство Нигерии в бездействии в отношении преступлений исламистских группировок в октябре. Он утверждал, что террористы убили более 50 тысяч христиан в стране с 2009 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.

