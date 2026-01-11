Роспотребнадзор перечислил продукты, которые помогут восстановиться после праздников

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Не каждый сможет воспользоваться этими рекомендациями.

Какие продукты помогут восстановиться после праздников

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роспотребнадзор: овощи и фрукты помогут восстановиться после праздников

После длительного употребления в праздники тяжелой и калорийной пищи важно перейти на более легкий рацион, включив в него овощи, зелень, фрукты и сухофрукты. Об этом РИА Новости рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Овощи и фрукты, уточнили в федеральной службе, помогут нормализовать обмен веществ и укрепить иммунитет. Кроме того, подчеркивают специалисты ведомства, рекомендуется придерживаться дробного питания — есть маленькими порциями пять-шесть раз в день, а ужинать не позднее чем за три часа до сна.

Эксперты подчеркнули, что при ощущении дискомфорта, например, боли в желудочно-кишечном тракте, головных болей или чувства вялости, может быть полезна легкая очищающая диета. В Роспотребнадзоре добавили, что умеренные физические нагрузки, растяжка или прогулки также способствуют восстановлению после затяжных праздников.

Важно обратиться к врачу при недомоганиях перед тем, как испытывать на себе ту или иную диету. К любым рекомендациям нужно подходить, ориентируясь на особенности организма.

Ранее Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем после новогодних застолий. Об этом сообщал 5-tv.ru. По словам интернет-звезды, у нее возникли боли в области поджелудочной железы, которые отдавали в желудок и верхнюю часть спины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака
5:38
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые помогут восстановиться после праздников
5:19
Пластического хирурга Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде
5:00
ЕС планирует ввести санкции против США в случае конфликта из-за Гренландии
4:38
США готовят детальный план возможного вторжения в Гренландию
4:19
Четверть боеголовок Tomahawk, выпущенных США по ИГ* в Нигерии, не сдетонировали

Сейчас читают

Предсказал свою смерть: поп-певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе
Что такое кама мута? Психологи открыли новую эмоцию
Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн был оштрафован за вызов проститутки в отеле
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео