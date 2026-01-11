Роспотребнадзор перечислил продукты, которые помогут восстановиться после праздников

Роспотребнадзор: овощи и фрукты помогут восстановиться после праздников

После длительного употребления в праздники тяжелой и калорийной пищи важно перейти на более легкий рацион, включив в него овощи, зелень, фрукты и сухофрукты. Об этом РИА Новости рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Овощи и фрукты, уточнили в федеральной службе, помогут нормализовать обмен веществ и укрепить иммунитет. Кроме того, подчеркивают специалисты ведомства, рекомендуется придерживаться дробного питания — есть маленькими порциями пять-шесть раз в день, а ужинать не позднее чем за три часа до сна.

Эксперты подчеркнули, что при ощущении дискомфорта, например, боли в желудочно-кишечном тракте, головных болей или чувства вялости, может быть полезна легкая очищающая диета. В Роспотребнадзоре добавили, что умеренные физические нагрузки, растяжка или прогулки также способствуют восстановлению после затяжных праздников.

Важно обратиться к врачу при недомоганиях перед тем, как испытывать на себе ту или иную диету. К любым рекомендациям нужно подходить, ориентируясь на особенности организма.

Ранее Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем после новогодних застолий. Об этом сообщал 5-tv.ru. По словам интернет-звезды, у нее возникли боли в области поджелудочной железы, которые отдавали в желудок и верхнюю часть спины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.