ЕС планирует ввести санкции против США в случае конфликта из-за Гренландии

Евросоюз рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Sunday Telegraph.

В рамках этих планов ЕС может ввести меры против технологических гигантов США, включая Meta*, Google, Microsoft и X (ранее Twitter, заблокирована в России). Кроме того, под ограничения могут попасть американские банки и другие финансовые организации.

По данным источника издания, европейские страны также не исключают сценарий, при котором может быть остановлена работа американских военных баз на своей территории.

В это время Великобритания продолжает вести переговоры с другими странами ЕС о развертывании миссии НАТО в Гренландии во избежание присоединения острова к США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, американская сторона взяла на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, The Times назвала четыре сценария возможного присоединения Гренландии к США. При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла подобные притязания, подчеркнув, что Гренландия является частью датского королевства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX



* — признана в России экстремистской организацией.