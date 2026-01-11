ЕС планирует ввести санкции против США в случае конфликта из-за Гренландии

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 40 0

Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам.

ЕС планирует ввести санкции против США из-за Гренландии

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Евросоюз рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Sunday Telegraph.

В рамках этих планов ЕС может ввести меры против технологических гигантов США, включая Meta*, Google, Microsoft и X (ранее Twitter, заблокирована в России). Кроме того, под ограничения могут попасть американские банки и другие финансовые организации.

По данным источника издания, европейские страны также не исключают сценарий, при котором может быть остановлена работа американских военных баз на своей территории.

В это время Великобритания продолжает вести переговоры с другими странами ЕС о развертывании миссии НАТО в Гренландии во избежание присоединения острова к США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, американская сторона взяла на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, The Times назвала четыре сценария возможного присоединения Гренландии к США. При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла подобные притязания, подчеркнув, что Гренландия является частью датского королевства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — признана в России экстремистской организацией.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

