Умер один из основателей группы Grateful Dead Боб Вейр

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 38 0

В июле 2025 года у музыканта диагностировали онкологическое заболевание.

Умер один из основателей группы Grateful Dead Боб Вейр

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/mpi04

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер Боб Вейр, гитарист и один из основателей группы Grateful Dead. Ему было 78 лет. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В июле 2025 года у музыканта диагностировали рак. Он долго боролся, однако скончался от сопутствующих заболеваний легких.

«Он мирно ушел из жизни в окружении близких, мужественно победив рак так, как мог только Бобби», — говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

Именно Боб Вейр написал некоторые из самых известных песен Grateful Dead, включая Jack Straw, Sugar Magnolia и Playing in the Band.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт умер на 66-м году жизни после непродолжительной болезни. По информации издания The Independent, смерть музыканта наступила в Рождество, 25 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:20
Китайский беспилотный транспортный самолет Tianma-1000 совершил первый полет
7:01
«Засуетились европейцы»: Пушков высказался о попытках ЕС сохранить Гренландию
6:35
Анна Седокова похвасталась фигурой в откровенных нарядах
6:19
Умер один из основателей группы Grateful Dead Боб Вейр
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака
5:38
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые помогут восстановиться после праздников

Сейчас читают

Предсказал свою смерть: поп-певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе
Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн был оштрафован за вызов проститутки в отеле
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео