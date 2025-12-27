Умер гитарист и клавишник британской группы The Cure Перри Бэмоунт

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 53 0

Музыкант выступал с коллективом до 2005 года, после чего ушел. Однако он вернулся в 2022 году и отыграл еще около 90 концертов.

Чем был известен умерший гитарист Перри Бамонте

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Gonzales Photo/Jan-Erik Er

Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт умер на 66-м году жизни после непродолжительной болезни. Об этом сообщили участники коллектива из графства Западный Сассекс.

По информации издания The Independent, смерть музыканта наступила в Рождество, 25 декабря.

В официальном заявлении группы подчеркнули, что Бэмоунт при жизни был «отзывчивым человеком» и сыграл «важную роль в истории The Cure». Коллектив выразил соболезнования семье Бэмоунта. Его участники отметили, что Перри будет очень не хватать.

Творческий путь музыканта

Перри сотрудничал с коллективом с 1984 по 1989 год, а в 1990 году стал полноценным участником. Музыкант исполнял партии на гитаре, клавишных и шестиструнной бас-гитаре. Он выступал с группой до 2005 года, после чего ушел. Однако гитарист вернулся в 2022 году и отыграл около 90 концертов.

Участники группы отметили, что некоторые из этих выступлений вошли в число лучших в истории коллектива, а кульминацией стал концерт «The Show of a Lost World» в Лондоне, состоявшийся 1 ноября 2024 года.

Рок-группа The Cure образовалась в 1976 году на волне постпанка и новой волны. Основатель и единственный неизменный участник группы Роберт Смит обновил имидж коллектива в 1980-х. Он добавил более легкие композиции с поп-направленностью в репертуар. На счету группы 13 студийных альбомов, а в 2019 году музыканты были введены в Зал славы рок-н-ролла.

The Cure представила первую за 16 лет новую песню «Alone» в сентябре 2024 года, которая в британских чартах достигла 79-й позиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему скончался фронтмен рок-группы Popeda Пате Мустаярви.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

