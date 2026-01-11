Сенатор Пушков напомнил НАТО о нарушениях международного права

План президента США Дональда Трампа по приватизации Гренландии заставил руководство европейских стран «засуетиться». Таким мнением поделился в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению сенатора, НАТО неожиданно вспомнило о международных правовых нормах, которые европейцы ранее игнорировали. Пушков указал на бомбардировки Югославии, поддержанные военными операциями Североатлантического альянса без одобрения ООН. Эти военные действия продолжались 78 дней и включали атаки на Белград.

«Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы! Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии», — заявил Пушков.

Он отметил, что Россия неоднократно указывала на серьезность этих нарушений и предрекала возможные последствия. Однако на Западе были убеждены, что подобные проблемы их не затронут.

«Как видим, они грубо ошибались», — резюмировал глава комиссии Совета Федерации.

Ранее Daily Mail сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить план захвата Гренландии.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Евросоюз рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию.

