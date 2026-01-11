Thai PBS: на юге Таиланда произошла серия атак на автозаправки

На юге Таиланда произошла серия атак, в результате которых боевики взорвали 11 автозаправочных станций. Об этом сообщает местное издание Thai PBS.

Нападения случились в трех провинциях Таиланда. Один из полицейских получил ранения. О его состоянии ничего неизвестно. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как один из преступников, вооруженный огнестрельным оружием, зашел на автозаправочную станцию и начал угрожать ее сотрудникам.

Также, согласно данным Thai PBS, на другую станцию напали минимум пять боевиков. Дополнительная информация о пострадавших не поступала. Предполагается, что на заправки напали участники вооруженных формирований, цель которых — отделение региона и создание султаната.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в новогодние праздники в Таиланде жертвами аварий стали свыше ста человек. Среди них — один гражданин России. Основная причина аварий — управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и превышение допустимой скорости.

