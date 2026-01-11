«Зимние каникулы»: Регина Тодоренко опубликовала фото с сыном от Влада Топалова

Регина Тодоренко опубликовала фото с сыном от Влада Топалова

Телевизионная ведущая Регина Тодоренко показала широкой аудитории своего третьего сына, которому исполнилось три месяца. Праздничная фотография была опубликована в личном блоге звезды в честь Рождества.

На снимке артистка запечатлена в уютной домашней атмосфере вместе со своими детьми. Тодоренко и ее супруг, музыкант Влад Топалов, на данный момент занимаются воспитанием троих сыновей: Михаила, Мирослава и самого младшего — Федора.

«Так, ну показывайте скорее картинки ваших зимних каникул», — подписала снимок Регина Тодоренко.

На опубликованном кадре знаменитость позирует в клетчатой пижаме, удерживая на руках маленького Федю, рядом расположились старшие брат и сестра.

Поклонники отметили, что многодетная мать выглядит очень счастливой и умиротворенной. Несмотря на недавнее пополнение в семействе, 35-летняя звезда приняла решение не задерживаться в декретном отпуске. Уже спустя месяц после родов она вернулась к активной профессиональной деятельности, объяснив это жесткими правилами современного шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка.

