«Зимние каникулы»: Регина Тодоренко опубликовала фото с сыном от Влада Топалова

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 157 0

Телеведущая поделилась трогательным кадром в домашней обстановке.

Фото: Регина Тодоренко опубликовала фото с сыном

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Регина Тодоренко опубликовала фото с сыном от Влада Топалова

Телевизионная ведущая Регина Тодоренко показала широкой аудитории своего третьего сына, которому исполнилось три месяца. Праздничная фотография была опубликована в личном блоге звезды в честь Рождества.

На снимке артистка запечатлена в уютной домашней атмосфере вместе со своими детьми. Тодоренко и ее супруг, музыкант Влад Топалов, на данный момент занимаются воспитанием троих сыновей: Михаила, Мирослава и самого младшего — Федора.

«Так, ну показывайте скорее картинки ваших зимних каникул», — подписала снимок Регина Тодоренко.

На опубликованном кадре знаменитость позирует в клетчатой пижаме, удерживая на руках маленького Федю, рядом расположились старшие брат и сестра.

Поклонники отметили, что многодетная мать выглядит очень счастливой и умиротворенной. Несмотря на недавнее пополнение в семействе, 35-летняя звезда приняла решение не задерживаться в декретном отпуске. Уже спустя месяц после родов она вернулась к активной профессиональной деятельности, объяснив это жесткими правилами современного шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:36
Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока в 2026 году
10:20
Столкновение на трассе в Карелии: пострадали пять детей
10:05
Экспорт Китая по итогам 2025 года составит $3,77 триллиона
10:00
Пора браться за дело: как вернуться в рабочий режим после праздников без стресса
9:50
Загадочное исчезновение: почему забуксовало следствие по делу Усольцевых
9:37
Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже

Сейчас читают

От мечты к реальности: что не так с жизнью за городом спустя год
Двое мужчин изнасиловали шестилетнюю девочку и сбросили ее с крыши
«Наследник и запасной»: принц Гарри выразил беспокойство о судьбе детей брата
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео