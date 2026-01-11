Создатель музыки к мультфильму про Губку Боба погиб в автокатастрофе

В США в возрасте 63 лет скончался знаменитый композитор Гай Мун, получивший широкое признание благодаря работе над популярными проектами телеканала Nickelodeon. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По официальным данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, музыкант ушел из жизни в четверг в результате травм, полученных в серьезной автомобильной аварии. Трагическое известие подтвердили члены его семьи в социальных сетях, отметив, что они чувствуют себя благословленными возможностью называть его отцом и мужем.

Родные подчеркнули, что Мун оставил после себя уникальное творческое наследие, которое продолжит жить в сердцах миллионов поклонников его таланта по всему миру.

Творческая биография Гая Муна была тесно связана с телевидением и поп-культурой. Он четырежды становился номинантом на престижную премию «Эмми» и на протяжении всех десяти сезонов, с 2001 по 2017 год, создавал музыкальное сопровождение для сериала «Волшебные покровители».

Кроме того, мелодии его авторства звучали в таких известных анимационных шоу, как «Губка Боб Квадратные Штаны», «Дэнни-призрак», «Турбо-агент Дадли», «Чудище Бансен» и «Приключения Рокки и Буллвинкля». Помимо работы на канале Nickelodeon, Мун приложил руку к созданию музыки для полнометражных картин, включая оригинальный фильм «Семейка Брейди» 1995 года и его сиквел. Церемонии прощания с артистом запланированы в Лос-Анджелесе и его родном штате Висконсин в феврале.

