Великобритания выделила £200 млн на подготовку к размещению войск на Украине

МО Британии даст £200 миллионов на подготовку к размещению войск на Украине

Власти Великобритании выделили 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному размещению войск на Украине после прекращения огня. Об этом во время визита в Киев заявил британский министр обороны Джон Хили. Его слова также распространяют украинские СМИ.

«Министр обороны сегодня (9 января. — Прим. ред.) подтвердил, что на этот год выделено 200 миллионов фунтов, которые будут целевым образом направлены на финансирование подготовки к возможному развертыванию многонациональных сил для Украины», — такова выдержка из коммюнике британского Минобороны.

Также отмечается, что выделенные средства пойдут на модернизацию автомобилей, систем связи, а также внедрение новых средств противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Кроме того, Лондон профинансирует покупку дополнительного оборудования для защиты личного состава «с целью обеспечить готовность войск к развертыванию.

В оборонном ведомстве Великобритании также отметили, что деньги предоставляет основного бюджета Минобороны. Таким образом Лондон показывает своим союзникам и противникам намерение возглавить многонациональные силы для Киева.

В конце прошлого года Британия заявляла о завершении подготовки к переброске миротворческих сил на Украину в случае прекращения огня. Минувшец осенью страна поставила 60 тысяч снарядов и ракет и 2,5 тысячи беспилотников.

Ранее, писал 5-tv.ru, спецпосланник США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф заявил, что мирные переговоры находятся на финальной стадии.

