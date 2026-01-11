Россиянка погибла в аварии с катером на Пхукете

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 42 0

Еще 23 гражданина России пострадали.

Что случилось с туристами на Пхукете 10 января

Фото: www.globallookpress.com/Sun Weitong

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Туристический катер с россиянами столкнулся с рыболовецким судном на Пхукете. Об этом сообщил генконсул России в стране Егор Иванов.

В результате аварии госпитализировали 23 граждан России с травмами различной тяжести. Кроме того, погибла россиянка 2008 года рождения.

Администрация Пхукета ранее представила детали спасательной операции на месте крушения. Часть раненых доставили на борту корабля «Жемчужина» к причалу Ао Чалонг. На месте происшествия находились губернатор Пхукета, а также сотрудники туристической полиции, службы по ЧС, представители береговой охраны и волонтеры.

Похожая авария произошла на Пхукете в 2020 году. Около 08:15 10 февраля у острова столкнулись два скоростных катера. Два человека погибли, еще 22 получили ранения. Об этом сообщало местное издание Phuket News

Позже в посольстве России подтвердили, что среди раненых был россиянин, а погибшими оказались двое детей из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:08
Москвичей предупредили о новом циклоне со снегопадом
17:51
Оставшийся без российских туристов финский аэропорт закрыли до конца марта
17:33
Россиянка погибла в аварии с катером на Пхукете
17:15
Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО
16:59
«Лучшее решение»: Оксана Самойлова с Джиганом спят в разных постелях
16:39
Ни нефти, ни денег: Трамп поставил ультиматум Кубе

Сейчас читают

«Влажны фантазии британских извращенцев»: Захарова ответила на угрозы в адрес Путина
«Не могу подобрать слов»: баскетболист Касаткин рад вернуться в Россию
Арктический гамбит: Трамп может потребовать Гренландию за мир на Украине
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео