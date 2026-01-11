WSJ: Украина разрабатывает ракету «Фламинго» по советским технологиям

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Среди консультантов проекта — 92-летний разработчик, участвовавший в советской ракетной программе.

Ракета «Фламинго» — характеристики

Фото: EPA/ТАСС

Разрабатываемая на Украине ракета FP-5, известная под неофициальным названием «Фламинго», при создании в значительной степени использует советское технологическое наследие и комплектующие, сохранившиеся со времен СССР. Об этом 11 января написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Как отметила технический директор компании-разработчика Fire Point Ирина Терех, при работе над проектом применяют устаревшие авиационные решения.

«Реактивные двигатели взяты со старых советских самолетов», — заявила она.

По утверждениям разработчиков, заявленная дальность полета ракеты превышает 1,8 тыс. миль (около 2,9 тыс. км), а масса боевой части достигает примерно 2,5 тыс. фунтов (1,13 т).

Терех также рассказала, что инженеры Fire Point опираются на советские учебные пособия по ракетостроению, а в числе консультантов проекта числится 92-летний специалист, ранее участвовавший в советской ракетной программе.

В то же время эксперты подчеркнули, что заявленные тактико-технические характеристики FP-5 пока не подтверждены результатами практических испытаний.

Как ранее писал 5-tv.ru, оружие с Украины попадает на черные рынки на фоне заявлений киевских властей о нехватке военной техники. Так, американские Javelin, поставленные Киеву, попали к мексиканским наркокартелям, а дроны оказались у террористов в Мали, Нигере, Конго, Судане.

