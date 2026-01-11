Туристка погибла после нападения акулы на Виргинских островах

|
Дарья Корзина
Жертвой стала 56-летняя жительница штата Миннесота Арлин Лиллис.

Акула убила туристку у берегов Виргинских островов

Фото: www.globallookpress.com/Sergio Pitamitz

Американская туристка погибла в результате нападения акулы у пляжа на острове Сент-Круа. Об этом сообщило издание US News.

По данным властей американских Виргинских островов, жертвой стала 56-летняя жительница штата Миннесота Арлин Лиллис. Нападение произошло днем на западном побережье острова, вблизи берега. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось.

«Службы работали быстро и профессионально в очень экстремальных и тяжелых обстоятельствах», — отметил директор агентства по чрезвычайным ситуациям Виргинских островов Дэрил Джашен.

Изначально поступала информация о возможном втором пострадавшем, однако в ходе обследования прибрежной акватории эти сведения подтверждения не нашли. Вид акулы, напавшей на женщину, пока не установили.

В департаменте планирования и природных ресурсов Виргинских островов подчеркнули, что подобные инциденты для региона являются редкостью. По словам представителя ведомства Николь Анджели, это лишь второй случай нападения акулы с летальным исходом за последние десять лет.

Власти острова намерены установить дополнительные предупреждающие знаки на пляжах и усилить информирование отдыхающих о мерах безопасности.

