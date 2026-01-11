Орбан заявил о риске краха экономики ЕС из-за помощи в 800 млрд евро Украине

Дарья Корзина
Премьер Венгрии заявил, что требования Киева подрывают социальную и финансовую стабильность Европы.

Орбан предупредил о крахе экономики ЕС из-за помощи Украине

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Передача Украине 800 миллиардов евро в рамках долгосрочной поддержки может привести к серьезным последствиям для экономики Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина требует 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. <…> Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху», — написал Орбан в социальной сети X (бывш. Twitter).

Глава венгерского правительства отметил, что Брюссель, настаивая на столь масштабной финансовой помощи Киеву, фактически вынуждает страны ЕС, включая Венгрию, отказываться от социальных обязательств. По его словам, речь идет о сокращении поддержки семей, пенсионных выплат, доступной энергии, финансирования здравоохранения и изменении налоговой системы.

Орбан подчеркнул, что Будапешт намерен и далее исходить из национальных интересов и защищать благосостояние собственных граждан.

Ранее газета The Telegraph сообщала, что США и Украина готовятся заключить так называемую «сделку процветания» — соглашение о восстановлении украинской территории объемом около 800 миллиардов долларов, рассчитанное на десять лет. Предполагается, что средства будут направлены на восстановление инфраструктуры и поддержку экономики страны.

До этого Орбан заявлял, что финансовые запросы Украины сопоставимы с объемом пенсионных выплат в Венгрии за 40 лет. По его словам, для покрытия подобных расходов в ЕС обсуждаются меры по отмене 13-й и 14-й пенсий, сокращению семейных пособий и введению прогрессивного подоходного налога.

21:35
