Пережившая блокаду экс-главный музыкальный редактор Пятого канала отметила столетний юбилей

Пережившая блокаду Марианна Курилович отметила 100-летний юбилей

Пережившая блокаду Ленинграда бывший главный музыкальный редактор Пятого канала Марианна Курилович 11 января отметила 100-летний юбилей. О жизни в военное время она рассказала 5-tv.ru в свой день рождения.

В годы Великой Отечественной войны Курилович работала санитаркой в госпитале вместе с родителями. В палате из 20 человек она ухаживала за ранеными.

«Отца направили в десантные войска, но через два дня отпустили. В городе он занял должность заместителя главного врача ленинградского гарнизона», — рассказала Курилович.

Как вспоминает именинница, ее семью за время блокады не обошли потери. От голода умерли все ее тети, дяди, двоюродные братья и сестры, серьезно заболела мама.

О голоде Марианна Курилович вспоминала как о самом страшном в то время. Не столько обстрелы города и ранения, сколько жизнь без «лишней крошки» пугала людей. Курилович вспоминала разгром фашистами Бадаевских складов, где содержалось чуть ли не все продовольствие Ленинграда.

«По земле текло масло, сахар. Были люди, которые чуть ли не лизали землю», — рассказала блокадница.

Для Марианны Курилович война закончилась намного раньше — 18 января 1943 года, в день прорыва блокады Ленинграда. Тогда люди массово выбегали на улицы, обнимали и целовали друг друга, поздравляли случайных встречных. За время войны Курилович была награждена 26 медалями и орденом Отечественной войны II степени.

Ленинградскому телевидению, а в последствии и Пятому каналу, ставшему преемником легендарного СМИ, Курилович посвятила 40 лет своей трудовой биографии.

