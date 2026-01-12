Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

|
Алексей Мокряков
Президент подчеркнул, что во все времена работа в ведомстве требовала высокой личной ответственности и принципиальности.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается 12 января.

«Во все времена работа в органах Прокуратуры требовала глубокого знания законодательства, умения веско и убедительно аргументировать свои решения, высокой личной ответственности и принципиальности. И в наши дни эти качества отличают лучших представителей прокурорского корпуса России, служат верным профессиональным ориентиром для молодых сотрудников», — заявил российский лидер.

Президент подчеркнул важность защиты прав, свободы и интересов граждан, общества и государства, особо отметив, что в работе ведомства не может быть места формальному отношению к делу. От решений прокурора зависят судьбы людей, а также вера в справедливость государственной системы, подчеркнул Путин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с генеральным прокурором РФ Александром Гуцаном подчеркнул важность соблюдения в полном объеме прав граждан РФ.

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
