В Лос-Анджелесе грузовик врезался в толпу митингующих

Собравшиеся выступали в поддержку протестов в Иране.
Фото: Reuters
В Лос-Анджелесе грузовик врезался в группу людей, вышедших на улицы в районе Вествуд поддержать акции протестов в Иране. О произошедшем сообщает телеканал KNBC.
Автомобиль сбил нескольких человек и затем остановился. Протестующие пытались атаковать кабину с водителем внутри, но были сдержаны подоспевшими сотрудниками полиции.
Известно, что одному из пострадавших в результате наезда потребовалась медицинская помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын последнего шаха Ирана призвал свергнуть действующее правительство — Реза Пехлеви объявил о новом этапе масштабных протестных акций в стране.
Сам оппозиционер сейчас находится в США. В своем обращении он намекнул на вероятную «помощь» американцев протестующим в Иране.
До того сообщалось, что в Иране в ходе массовых протестов погибли не менее 217 человек. Большинство погибших — молодые люди. Среди жертв протестов есть и представители власти — был убит глава подразделения по борьбе с наркотиками в городе Мешхед, генерал Джавад Кешаварза.
