По городам США прокатилась волна протестов

Митингующие требуют наказать агента миграционной службы, убившего многодетную мать.

Протесты сотрясают крупнейшие американские города. По всей стране проходят массовые акции после того, как агент миграционной службы застрелил многодетную мать якобы за сопротивление силовикам во время рейда.

Президент США Дональд Трамп поддержал действия службы, назвав погибшую «провокатором». Но десятки тысяч человек сразу же вышли на улицы сразу в нескольких частях США.

Накануне ситуация резко обострилась и начались массовые беспорядки. И хотя полиция попыталась разогнать акцию, протестующие начали атаковать силовиков в ответ.

В Нью-Йорке люди направились к Трамп Тауэр. Корреспондент «Известий» Елена Прохоровская передает из американского мегаполиса.

«Второй день митингов против действий миграционной службы США в Нью-Йорке — и, кажется, демонстранты только начинают распаляться. Колонна митингующих, которые собрались у центрального парка, сейчас идет маршем по Пятой авеню. На каждом втором плакате — прямые оскорбления в сторону Дональда Трампа. Даже звучат требования объявить импичмент. Ведь именно американский президент закручивает миграционные гайки, усиливая рейды против нелегалов», — говорит журналист.

Одна такая вылазка в Миннеаполисе в среду закончилась смертельной стрельбой. Жертвой стала многодетная матерь Рене Николь Гуд. Между прочим, гражданка США с самого рождения. Федеральные власти заявляют, что та сознательно мешала их действиям, пыталась наехать на сотрудника — именно поэтому по ней открыли огонь.

В официальную версию мало кто верит, по крайней мере из собравшихся сегодня по всей стране на акции протеста.

Так или иначе, Миннеаполис, где шесть лет назад едва не вспыхнула гражданская война после убийства чернокожего Джорджа Флойда, сейчас снова «взорвался». Но Трамп продолжает давление — он распорядился усилить присутствие агентов миграционной службы, особенно в мятежном Миннеаполисе.

