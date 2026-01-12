Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли в Селидово (ДНР) 130 человек. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Вот насколько лютовали там украинские боевики», — прокомментировал дипломат.

Родион Мирошник добавил, что вследствие жестоких действий боевиков ВСУ значительная часть населения вынужденно покидала прифронтовые районы. По его словам, в настоящее время проводится работа по уточнению числа оставшихся в зоне боевого соприкосновения мирных жителей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мэр Львова Андрей Садовой признал отсутствие защиты от «Орешника» у ВСУ. По его словам, в настоящее время, у Украины нет эффективных решений для перехвата подобных ракет. Кроме того, полет «Орешника» не был зафиксирован средствами радиолокационного контроля.

