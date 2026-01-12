Боевики ВСУ расстреляли в Селидово в ДНР 130 мирных жителей

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

Дипломат назвал действия боевиков «лютовством».

Украинские боевики расстреляли в Селидово 130 мирных жителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли в Селидово (ДНР) 130 человек. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Вот насколько лютовали там украинские боевики», — прокомментировал дипломат.

Родион Мирошник добавил, что вследствие жестоких действий боевиков ВСУ значительная часть населения вынужденно покидала прифронтовые районы. По его словам, в настоящее время проводится работа по уточнению числа оставшихся в зоне боевого соприкосновения мирных жителей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мэр Львова Андрей Садовой признал отсутствие защиты от «Орешника» у ВСУ. По его словам, в настоящее время, у Украины нет эффективных решений для перехвата подобных ракет. Кроме того, полет «Орешника» не был зафиксирован средствами радиолокационного контроля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
По городам США прокатилась волна протестов
6:14
Боевики ВСУ расстреляли в Селидово в ДНР 130 мирных жителей
6:00
Два точных выстрела — уничтожен украинский ПВД. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
5:33
Неуправляемая лошадь в Перми протащила ребенка по снегу
5:12
Мошенники заражают гаджеты вирусами под предлогом помощи в поиске пропавших на СВО

Сейчас читают

В Госдуме рассказали, когда россиян снова ждут 12-дневные каникулы
Размером с Великобританию: что такое «Ледник Судного дня» и как он угрожает Петербургу
Снова в бой: как не опоздать на работу в первый день после праздников
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео