ИИ вас не заменит: компании начали возвращать сокращенных из-за нейросетей сотрудников

И похоже, влияние на сознание впечатлительных людей — это то немногое, что пока реально могут большие языковые модели. О том, что ИИ не оправдал возложенных на него надежд, говорят актуальные данные крупных компаний, которые экстренно возвращают на рабочие места сотрудников-людей, сокращенных ранее на волне технооптимизма.

Как на долго откладывается восстание машин — выяснял корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Гиганты бизнеса проиграли, и господство машин, как минимум, откладывается. Когда владельцы крупных компаний дружно выгоняли людей на улицу, расчищая место под искусственный интеллект, никто из них даже не думал, что почти всех придется вернуть обратно. Цифра красноречива: уже сейчас около половины уволенных снова в штате, и это не конец. Речь идет о сотнях тысяч рабочих мест по всему миру.

«Исследования показывают: компаниям не получают той прибыли, которую им обещали продавцы ИИ-революции. Парадокс в том, что технология может в итоге создать больше рабочих мест, чем уничтожить. Уже сейчас по всему миру появилось больше миллиона новых вакансий, связанных с ИИ», — пояснил доктор компьютерных наук Эль.

Потери на интеграцию ИИ — миллиардные, а выхлоп, хоть и не нулевой, но совсем не такой, какого ожидали бизнесмены. И основная причина — жалобы клиентов.

По статистике, около трети звонков в техподдержку с голосовым помощником и искусственным интеллектом заканчиваются именно этой фразой — клиент требует общения с живым человеком. Интересно, что половина недовольных клиентов, которые соединения с оператором так и не дождались, готовы уйти к конкурентам. Цифры, которые в общем-то говорят сами за себя: искусственный интеллект пока не готов заменить даже телефонного оператора.

Uber, Microsoft, Starbucks, Duolingo — это лишь часть компаний, которые возвращаются к людям. ИИ не умеет обрабатывать претензии пассажиров такси, неграмотно составляет задания по иностранному языку и даже кофе с именем на стаканчике порой определяет не тому адресату. О том, чтобы посчитать молоко или сливки в кофейнях, и вовсе говорить нечего.

Компоненты напитков и молоко теперь будут учитываться так же, как и остальные категории инвентаря в кофейне. Эту новость сотрудники крупнейшей кофейной сети в мире встретили с восторгом — бороться с нейросетью они устали.

— Спасибо, что отключили ИИ! Идея была отличной, но реализация оказалась крайне проблемной.

В России — похожая история. Екатерина — владелица юридической конторы. Чуть больше года назад в погоне за трендами начала привлекать искусственный интеллект к обработке клиентских запросов. Но от идеи быстро пришлось отказаться.

«ИИ-агент „пылесосил“ буквально весь трафик, включая уголовные запросы, запросы на решение каких-то уголовных дел, земельные и семейные кейсы, с которыми мы не работаем. Наша специфика — это помощь бизнесу и такое гражданское направление в широком смысле. Каждый раз мы уходили на доработку», — рассказала основатель юридического агентства Екатерина Прохорова.

Компромисс, к которому стремится бизнес, — человек плюс ИИ. Но баланс найти пока получается не всегда.

«Конечно, машина — это удобно, эффективно и достаточно быстрее. И она не уходит на больничный, не берет отпуска, не уходит в декрет. Но есть нюансы. В какой-то момент хочется простого человеческого общения. И люди начали голосовать рублем», — отметил руководитель международного кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян.

Вернуть бывшего сотрудника обратно в штат работодателю, кстати, тоже встает в копеечку. И если посчитать затраты и инвестиции на внедрение ИИ, в плюс выходят далеко не все. А потому говорить о том, что скоро всех нас заменят роботы, рано. Управлять искусственным интеллектом пока еще приходится с помощью интеллекта вполне естественного.

