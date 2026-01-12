«Толком не помню»: владелец ФК «Маклсфилд Таун» купил клуб во время запоя

Владелец ФК «Маклсфилд Таун» признался, что купил клуб во время запоя

Владелец английского футбольного клуба «Маклсфилд Таун» Роб Сметхерст рассказал, что приобрел команду случайно. Покупку он совершил после четырехдневного загула на Ибице через сайт недвижимости Rightmove. История всплыла после того, как его клуб сенсационно выбил из Кубка Англии действующего обладателя трофея — «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Mirror.

«Толком не помню, как его покупал»

После исторической победы владелец клуба Роб Сметхерст вспомнил момент, который стал отправной точкой нынешней триумфа команды. По его словам, в 2020 году «Маклсфилд Таун» находился на грани банкротства и был выставлен на продажу в интернете.

«Это невероятные события, у меня нет слов. Я купил этот клуб пять лет назад и не мог представить, что мы окажемся здесь. Я купил его на Rightmove после четырех дней запоя и толком не помню, как его покупал. И посмотрите, где мы сейчас», — рассказал предприниматель.

Когда Сметхерст стал владельцем клуба, «Маклсфилд Таун» пребывал в состоянии фактического распада. Спустя пять лет команда обыгрывает представителя Премьер-лиги и продолжает борьбу в старейшем турнире мира.

Победа аутсайдера

В третьем раунде Кубка Англии «Маклсфилд Таун» принимал действующего чемпиона турнира. Перед матчем команды разделяли 117 позиций в английской футбольной пирамиде, и хозяев считали безнадежными аутсайдерами.

Тем не менее именно клуб шестого дивизиона открыл счет: Пол Доусон забил незадолго до перерыва. Во втором тайме Айзек Бакли-Рикеттс удвоил преимущество. Гол Йереми Пино в добавленное время стал лишь утешительным — «Кристал Пэлас» вылетел из турнира.

После финального свистка болельщики выбежали на поле, отмечая одну из самых громких сенсаций нынешнего розыгрыша Кубка Англии.

