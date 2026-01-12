«Чем больше, тем лучше»»: Денис Кукояка о планах на пополнение в семье

Денис Кукояка не исключает появления в семье третьего ребенка

Солист группы «Хлеб» и блогер Денис Кукояка не исключил, что в его семье может появиться третий ребенок. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос подписчика в социальных сетях.

Пользователь поинтересовался, задумываются ли 39-летний Денис и его 38-летняя жена Елена о пополнении в семье.

«Дети — это лучшее, что с нами всеми может произойти. Так что чем больше их будет, тем лучше», — написал блогер.

Фото: Instagram*/denisque

Денис и Елена Кукояки состоят в браке с 2014 года. Отношения пары начались в начале 2000-х. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Василису, родившуюся в 2017 году, и сына Ивана, который появился на свет в декабре 2023 года.

Кукояки широко известны в социальных сетях благодаря семейным влогам и юмористическому контенту. Василиса с раннего возраста стала одной из самых узнаваемых детских блогеров в России, а сам Денис продолжает совмещать блогинг с музыкальной и актерской деятельностью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ