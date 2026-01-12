В России в 2026 году могут подорожать ноутбуки

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

При этом моделей с большой памятью будет мало.

В России в 2026 году вырастут цены на ноутбуки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рынок ноутбуков в 2026 году столкнется с дефицитом доступных моделей

В 2026 году российский рынок ноутбуков столкнется с трудностями. Цены на технику могут вырасти, при этом доступных моделей с большой памятью будет мало. Об этом сообщил портал ««Деловой Петербург».

«Вполне вероятно, что доля ноутбуков с памятью восемь гигабайт, которая падала, снова вырастет, особенно в бюджетном сегменте», — отметил руководитель группы закупок «Мобильные решения» Merlion и «Ситилинк» Кирилл Агеев.

Тем временем гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина объясняет эту ситуацию с решениями производителей памяти. По ее словам, два предыдущих года массовый выпуск типов DRAM и NAND сознательно сдерживался, а бюджет перераспределялся в другие, более маржинальные направления — HBM и DDR5. В итоге массовый рынок оказался в менее приоритетном положении.

Это, в свою очередь, в 2026-м ожидаемо привело к повышению цен. Также давление на российский рынок ПК усилится еще в связи с сезонным спросом и выходом новых платформ. Кроме того, в текущем году сохранится спрос на ремонтные услуги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России заявили о скором конце эпохи дешевой электроники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
«Поцарапала кошка»: бешеная рысь напала на подростка в лагере под Уфой
14:03
«Уроки после полуночи»: учительницу подозревают в романе с 14‑летним школьником
13:57
В России в 2026 году могут подорожать ноутбуки
13:50
Административка за елку: как правильно утилизировать новогоднее дерево
13:42
В России может вырасти черный рынок алкоголя
13:35
Выдавал себя за женщину, чтобы унижать: 18-летний юноша получил условный срок

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
«Меня бы не выпустили»: турецкий актер Джан Яман опроверг задержание в клубе с наркотиками
«Толком не помню»: владелец ФК «Маклсфилд Таун» купил клуб во время запоя
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео