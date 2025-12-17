В России заявили о скором конце эпохи дешевой электроники

Аналитик Муртазин: смартфоны и компьютеры будут только дорожать

Период доступной электроники подходит к завершению: в обозримом будущем цены на смартфоны и компьютеры будут расти из-за подорожания комплектующих на мировых рынках. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии Общественной службе новостей.

В российской рознице ноутбуки уже прибавили в цене около 10%, а после Нового года рост станет еще заметнее, отметил эксперт. Основным фактором удорожания стала оперативная память: спрос на нее резко вырос на фоне масштабных закупок со стороны крупных IT-компаний, наращивающих мощности дата-центров для работы с технологиями искусственного интеллекта.

Рост цен на «оперативку» запустил цепную реакцию на рынке комплектующих — подорожали видеокарты, SSD-накопители и жесткие диски. Поскольку именно из этих компонентов состоит современная техника, их удорожание отразилось на стоимости электроники в целом.

«Если говорить про бюджетные ноутбуки, которые стоили 20-22 тысячи рублей — сейчас они поднялись в цене до 26-27 тысяч. Они продолжат дорожать и к Новому году, и после Нового года — стоимость составит уже 30 тысяч и выше», — отметил Муртазин, подчеркнув, что рост цен затрагивает все, что связано с оперативной памятью.

По его прогнозу, подорожание затронет все сегменты рынка — от отдельных комплектующих до готовых устройств, включая смартфоны и другую потребительскую электронику.

При этом Муртазин призвал не закупаться техникой впрок. Приобретать нужно то, что необходимо сейчас.

«В ближайшие годы электроника будет дорожать — это общемировая тенденция, и она никак не связана с Россией. То есть эпоха дешевой электроники закончилась», — резюмировал эксперт.

