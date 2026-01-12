«Уроки после полуночи»: учительницу подозревают в романе с 14‑летним школьником

Daily Мail: учительницу подозревают в романе с 14‑летним школьником

Преподавательница естественных наук и мать четверых детей предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над 14‑летним учеником. По версии следствия, инцидент произошел на парковке Walmart, пока двое других подростков находились рядом в машине. Об этом пишет Daily Mail.

Следователи утверждают, что Джейден Рене Чарльз отвезла трех своих учеников — 14‑летнего мальчика, 16‑летнего подростка и 15‑летнюю девочку — к магазину Walmart в городе Алисе. Там, по данным обвинения, она якобы вступила в интимную связь с младшим из учащихся прямо в автомобиле.

Расследование началось после того, как одного из учеников задержали с вейпом на территории школы. В ходе проверки выяснилось, что Чарльз снабжала подростков электронными сигаретами и алкоголем. По словам офицеров, с несколькими учениками у нее могли быть отношения, начавшиеся еще до трудоустройства в местный школьный округ.

Следствие охватывает два округа — Нуэсес и Джим Уэллс. Сама Чарльз вину не признает. Ее адвокат утверждает, что сторона защиты пока не получила доказательств из второго округа и настаивает на объединении дел в одно производство. Судебное слушание назначено на первую неделю апреля.

