«Уроки после полуночи»: учительницу подозревают в романе с 14‑летним школьником

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

На парковке Walmart между педагогом и учеником, по данным следователей, была интимная связь.

Учительница растлила подростка на парковке Walmart

Фото: www.globallookpress.com/Paul Weaver

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Мail: учительницу подозревают в романе с 14‑летним школьником

Преподавательница естественных наук и мать четверых детей предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над 14‑летним учеником. По версии следствия, инцидент произошел на парковке Walmart, пока двое других подростков находились рядом в машине. Об этом пишет Daily Mail.

Следователи утверждают, что Джейден Рене Чарльз отвезла трех своих учеников — 14‑летнего мальчика, 16‑летнего подростка и 15‑летнюю девочку — к магазину Walmart в городе Алисе. Там, по данным обвинения, она якобы вступила в интимную связь с младшим из учащихся прямо в автомобиле.

Расследование началось после того, как одного из учеников задержали с вейпом на территории школы. В ходе проверки выяснилось, что Чарльз снабжала подростков электронными сигаретами и алкоголем. По словам офицеров, с несколькими учениками у нее могли быть отношения, начавшиеся еще до трудоустройства в местный школьный округ.

Следствие охватывает два округа — Нуэсес и Джим Уэллс. Сама Чарльз вину не признает. Ее адвокат утверждает, что сторона защиты пока не получила доказательств из второго округа и настаивает на объединении дел в одно производство. Судебное слушание назначено на первую неделю апреля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
«Поцарапала кошка»: бешеная рысь напала на подростка в лагере под Уфой
14:03
«Уроки после полуночи»: учительницу подозревают в романе с 14‑летним школьником
13:57
В России в 2026 году могут подорожать ноутбуки
13:50
Административка за елку: как правильно утилизировать новогоднее дерево
13:42
В России может вырасти черный рынок алкоголя
13:35
Выдавал себя за женщину, чтобы унижать: 18-летний юноша получил условный срок

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
«Меня бы не выпустили»: турецкий актер Джан Яман опроверг задержание в клубе с наркотиками
«Толком не помню»: владелец ФК «Маклсфилд Таун» купил клуб во время запоя
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео