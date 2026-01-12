На Урале разгорелся скандал из-за откровенных танцев снегурочек

Громкий скандал сейчас разгорается в Нижнем Тагиле. Зрители новогоднего шоу были шокированы танцем снегурочек. Экстремально короткие юбки, высокие каблуки и откровенные движения.

Основная претензия — отсутствие возрастной маркировки. Организаторы настаивают, что выступление — это традиционный отчетный концерт студии танцев, и он не предполагает присутствие на нем несовершеннолетних зрителей. Но, несмотря на эти доводы, горожане требуют привлечь всех причастных к ответственности или вообще закрыть шоу.

