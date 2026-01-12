На Урале разгорелся скандал из-за откровенных танцев снегурочек

Новогоднее шоу не сопровождалось соответствующей маркировкой.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Громкий скандал сейчас разгорается в Нижнем Тагиле. Зрители новогоднего шоу были шокированы танцем снегурочек. Экстремально короткие юбки, высокие каблуки и откровенные движения.

Основная претензия — отсутствие возрастной маркировки. Организаторы настаивают, что выступление — это традиционный отчетный концерт студии танцев, и он не предполагает присутствие на нем несовершеннолетних зрителей. Но, несмотря на эти доводы, горожане требуют привлечь всех причастных к ответственности или вообще закрыть шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в социальных сетях набирает популярность необычное движение, которое в шутку называют «филяй-филяй». Его суть — открытое и раскрепощенное восхищение русскоязычными женщинами немецкими стриптизерами в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал «Телеканал Страз», анализируя новый тренд.

Все началось с рилса немецкого стриптизера Самуэля (t.x.prince), который танцевал под трек Vielleicht Vielleicht.

