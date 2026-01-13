Психолог назвал пять фраз, которые убивают отношения

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 54 0

Некоторые привычные и сказанные на эмоциях слова могут быть разрушительными для будущего пары.

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Мыскин: нельзя говорить партнеру, что он не меняется

Слова, часто произносимые на эмоциях, наносят серьезный ущерб доверию и близости между партнерами. Специалист в области отношений, семейный психолог Дмитрий Мыскин раскрыл в эксклюзивном интервью 5-tv.ru пять самых опасных фраз, способных разрушить даже крепкий союз.

«Следите за тем, что вы говорите друг другу в ваших отношениях. Подумайте о последствиях своих слов», — призывает эксперт.

Психолог выделил следующие деструктивные послания:

  1. «Это не мои проблемы». Эта фраза демонстрирует равнодушие к переживаниям партнера и со временем приводит к ощущению одиночества в паре.
  2. «Ты не меняешься». Подобное высказывание обесценивает любые попытки человека стать лучше, транслируя сообщение «ты бесполезен» и отбивая желание развиваться.
  3. «Почему ты не можешь быть таким, как он/она?» Сравнение с другими — прямое унижение, которое заставляет партнера чувствовать себя недостаточно хорошим или «запасным вариантом».
  4. «Я люблю тебя, но…» Союз «но» аннулирует все сказанное до него. Партнер слышит не признание в любви, а критику или условие, что создает тревогу и ощущение ненадежности чувств.
  5. Прямые оскорбления («глупый», «неудачник»). Даже сказанные в гневе, такие слова наносят непоправимый удар по самооценке и уважению, формируя токсичную атмосферу враждебности.

Дмитрий Мыскин советует всегда ставить себя на место партнера, оценивая, что тот на самом деле слышит. Если общение переполнено обидными словами, лучшим решением станет обращение к семейному психологу.

