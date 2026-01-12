«Поцарапала кошка»: бешеная рысь напала на подростка в лагере под Уфой

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Животное проникло на территорию учреждения через лес.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Бешеная рысь напала на подростка в лагере под Уфой

В спортивном лагере под Уфой рысь напала на девочку-подростка. Об этом 5-tv.ru сообщили в Центре реабилитации диких животных.

Через лес на территорию лагеря «Уфимский сокол» проникла рысь. Она напала на 12-летнюю девочку. Школьница получила несколько царапин на руке. Пострадавшая сама вернулась в корпус, а об инциденте умолчала, уточнили в Центре.

«Позже, когда у нее заметили царапину на руке, спросили: „Откуда?“. Она сказала: „Поцарапала кошка“. Соответственно, сотрудники учреждения забили тревогу, потому что кошки-то у них нет», — добавили в организации.

Девочке была оказана необходимая медицинская помощь, в том числе и введена вакцина от бешенства.

Хищник был найден. По наблюдениям, рысь вела себя неадекватно: ела снег, затем начала задыхаться, а потом умерла. Уточняется, что животное скончалось без вмешательства человека.

По предварительным данным, рысь болела тяжелой формой бешенства. Тело животного было передано Государственной ветеринарной службе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неуправляемая лошадь в Перми протащила ребенка по снегу.

