Российские военные освободили село Новобойковское в Запорожской области

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 89 0

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации 12 января.

Российские военные освободили село Новобойковское

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 12 января, что Вооруженные силы России освободили Новобойковское в Запорожской области.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Российской Федерации сообщило 11 января, что российская армия освободила село Белогорье, расположенное в Запорожской области.

Кроме того, российские вооруженные силы нанесли ущерб подразделениям боевиков ВСУ и территориальной обороны в Орехове, Кирово, Юровке Запорожской области и Садовом Херсонской области. В ходе операции были ликвидированы до 75 украинских боевиков, уничтожена одна боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийская установка, реактивная система залпового огня и два склада с боеприпасами.

Также сообщалось, что Российские оперативно-тактические самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 разных районах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
«Возможность сказать свое слово»: как США могут заполучить Гренландию
15:48
«Склонив голову перед твоей памятью»: умерла мать Максима Фадеева
15:45
«Проблема — слабый спрос»: на что обратить внимание при продаже квартиры
15:30
В кинопарке «Москино» создали натурную площадку для фильма «Щекотун»
15:15
Сергей Собянин: в 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию четыре технопарка
15:10
На Урале разгорелся скандал из-за откровенных танцев снегурочек

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
«Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад
Юрист разъяснил, чем грозит Долиной долгая непередача квартиры Лурье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео