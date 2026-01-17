Изоляция опасна: как общение помогает восстанавливать здоровье

Нейробиолог Рейн: социальная изоляция негативно влияет на здоровье человека

Нейробиолог Бен Рейн считает, что живое общение — это не просто источник удовольствия, а важный биологический механизм, напрямую влияющий на здоровье и выживаемость человека.

По его словам, социальные связи способны ускорять восстановление после инсульта, сердечного приступа и онкологических заболеваний, тогда как изоляция и уход в онлайн-общение действуют разрушительно. Об этом он рассказал в беседе с The Guardian.

Рейн, прошедший постдокторантуру в Стэнфорде и преподающий нейробиологию, активно выступает против популярной в соцсетях «псевдонауки» — упрощенных и зачастую ложных объяснений работы мозга. Он подчеркивает, что именно поэтому настоящим ученым важно присутствовать в публичном пространстве и объяснять сложные процессы корректно.

Изоляция как биологическая угроза

По словам Рейна, исследования на животных и людях показывают: одиночество запускает в организме хроническую стрессовую реакцию. Мозг воспринимает социальную изоляцию как угрозу выживанию и включает выработку кортизола. В краткосрочной перспективе это помогает справляться с опасностью, но при длительной изоляции приводит к хроническому воспалению, которое ухудшает восстановление тканей и работу органов.

Рейн приводит данные экспериментов, где мыши, жившие в одиночестве после инсульта, чаще умирали и хуже восстанавливались, чем социальные особи. Аналогичные закономерности обнаружены и у людей: пациенты с низким уровнем социальной поддержки после инсульта или инфаркта умирают значительно чаще, чем те, кто живет не в одиночестве.

Почему общение буквально лечит

Когда человек взаимодействует с другими, в мозге активно вырабатывается окситоцин — гормон, который Рейн называет ключевым элементом социальных связей. Он снижает уровень стресса, подавляет воспалительные процессы и способствует заживлению. Исследования показывают, что у людей с высоким уровнем социальной поддержки выше выживаемость при тяжелых заболеваниях, включая рак.

Кроме того, живое общение активирует дофамин и серотонин — нейромедиаторы, связанные с ощущением удовольствия и стабильным настроением. Именно поэтому, по словам Рейна, наш мозг эволюционно «вознаграждает» нас за социальное взаимодействие.

Почему мы все равно избегаем людей

Несмотря на очевидную пользу, многие предпочитают изоляцию. Рейн объясняет это особенностями человеческой психики: люди систематически недооценивают, насколько приятным окажется общение, и переоценивают социальные риски. Это эволюционный механизм осторожности, который в современном мире часто работает против нас.

Ситуацию усугубляет интернет. Онлайн-общение, по словам ученого, лишено ключевых социальных сигналов — мимики, интонаций, языка тела, зрительного контакта. В результате мозг не получает полноценного «социального вознаграждения». Рейн отмечает, что активные пользователи соцсетей в среднем более тревожны, более подавлены и чаще чувствуют одиночество.

Что делать в реальной жизни

Рейн подчеркивает, что не существует универсальной нормы общения: интровертам и экстравертам нужно разное количество социальных контактов. Однако полный уход в изоляцию вреден для всех.

Самый практичный совет ученого — по возможности усиливать качество взаимодействий. Если можно написать сообщение — лучше позвонить. Если можно позвонить — лучше встретиться лично. Даже простые формы контакта, такие как разговор с незнакомцем или доброжелательный жест, имеют биологический эффект.

По мнению Рейна, социальное взаимодействие — это не просто личная привычка, а фактор, влияющий на здоровье общества в целом. В отличие от сна или спорта, которые улучшают жизнь одного человека, позитивное общение делает устойчивее и здоровее всю социальную среду.

