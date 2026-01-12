«Исторический артефакт»: Малахов о самой дорогой вещи в доме

Телеведущий Андрей Малахов: самая дорогая вещь в мое доме — люстра

Самый дорогой предмет интерьера в доме телеведущего Андрея Малахова — люстра из Дома кино. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытом Рождественском коктейле в галерее ADEL.

По словам Малахова, сейчас в тренде коллекционирование предметов интерьера, в особенности созданных в единственном экземпляре.

«Что может стоять у вас дома, при этом иметь невероятную ценность. Которая будет, скажем так, нести культурный код и со временем дорожать», — пояснил телеведущий.

На вопрос корреспондента о том, какая вещь в коллекции знаменитости самая дорогая, Малахов ответил: люстра. При этом ее стоимость знаменитость не озвучил.

«Когда сносили Дом кино, мы приобрели люстру, которая висела в Доме кино при входе. Ну, будем считать, что это такой исторический артефакт уже. В то время они тоже были не массового производства, это люстры «Арктика», — поделился Малахов.

Несмотря на то, что телеведущий — заядлый коллекционер, он не станет ругать детей за разбитую дорогую вазу или светильник.

«Даже в Японии есть целая философия. Как раз вот эти склеенные вазы, они наоборот даже стоят дороже в Японии, потому что видно, что вещь пожила и имела контакт с членами семьи», — говорит Малахов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Московская музейная неделя» пройдет с 12 по 18 января. В программе — выставка «Индия. Ткань времени» в музее-заповеднике «Царицыно» и интерактивная экспозиция «Жужжащий мир» в «Биокластере» на ВДНХ. Кроме того, горожане и гости столицы смогут посетить музей «Дом Бурганова», который частично откроется после ремонта в январе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.