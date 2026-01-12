«Возможность сказать свое слово»: как США могут заполучить Гренландию

США могут заполучить Гренландию через референдум

Чтобы Гренландия стала частью США, нужно провести на острове референдум. Об этом «Известиям» рассказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

Она отметила, что для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вопрос с Гренландией уже решен. И Белый дом не намерен отступать от идеи заполучить остров себе. В то время как Дания, частью которой эта территория является сейчас, и Евросоюз собираются затягивать переговоры по этому вопросу.

Поэтому США нужно добиться референдума в Гренландии. Это основная задача Трампа и его администрации в работе по этому направлению.

«Так что у острова есть возможность сказать свое слово. Так было, когда Гренландия вышла из состава Европейского экономического сообщества в 1985 году, а Дания в нем осталась. И сейчас Дания — член ЕС, а Гренландия, составная часть королевства, — нет. Этот нюанс говорит о многом», — подчеркнула Еремина.

Эксперт добавила, что население на острове небольшое, и Штаты найдут, что предложить каждому островитянину.

Отметила профессор и тактику, с которой в Вашингтоне привыкли добиваться своих целей. Если их противник слабее, США начинают действовать нагло, с нахрапом. А если оппонент способен «оказать достойное сопротивление», тогда и в Штатах тщательнее просчитывают риски и возможности.

