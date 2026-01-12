До 13 января Украина должна выплатить МВФ долг почти в 180 миллионов долларов

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Киев будет расплачиваться с фондом как минимум до 2030 года.

Долг Украины перед МВФ

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У Украины осталось меньше суток, чтобы погасить долг в размере 179,6 миллиона долларов Международному валютному фонду (МВФ). Об этом говорится на сайте организации.

По графику, 12 января страна должна вернуть МВФ 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR — расчетная единица фонда), что равно 179 648 332, 9 доллара. Всего в 2026 году Украина обязана вернуть 2 858 914 813,37 доллара с учетом процентов.

Однако это не все деньги, которые Киев должен фонду. В 2027 году он обязан вернуть МВФ 1,9 миллиарда долларов, в 2028-м — 1,4 миллиарда долларов, в 2029-м — 2,3 миллиарда долларов, а в 2030 году — около 2,28 миллиарда долларов.

С 2023 года Украина получила от организации в рамках программы расширенного кредитования EFF около 11,45 миллиарда долларов. К 2027 году сумма увеличится до 15,6 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экономика Евросоюза рискует рухнуть из-за помощи в 800 млрд евро Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:22
Умер заслуженный артист России Алексей Паршин
17:16
Рютте назвал удар «Орешником» сигналом НАТО отказаться от поддержки Киева
17:09
Суд в Варшаве продлил арест задержанному по запросу Украины археологу Бутягину
17:03
Неделя вместо вечности: сколько Долина может тянуть с передачей ключей
16:56
Гуцан заявил о планах усовершенствовать борьбу с коррупцией в России
16:50
МО РФ: ударом «Орешника» на Львовском заводе уничтожен цех по производству БПЛА

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Отпуск не спасет: какие последствия ждут Долину за игнорирование решения суда
Ключи не аргумент: как Лурье может получить квартиру Долиной без ее согласия
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео