«Елка Победы» в музее на Поклонной горе собрала рекордное число юных гостей

Элина Битюцкая
С 20 декабря по 9 января в Музее Победы прошла масштабная интерактивная программа.

Фото, видео: Пресс-служба историко-патриотического проекта «Елка Победы»; 5-tv.ru

Новогодняя программа Музея Победы на Поклонной горе собрала рекордные десять тысяч юных гостей. Об этом сообщили организаторы историко-патриотического проекта «Елка Победы».

За три недели, с 20 декабря по 9 января, участниками масштабной интерактивной игры стали около десяти тысяч детей в возрасте от 6 до 14 лет из разных регионов России.

«Благодаря партнерам проекта… эту замечательную интерактивную новогоднюю игру смогли бесплатно посетить тысячи детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции», — отметили в музее.

В этом году игра проходила на территории экспозиции «Путь к Победе». Детям предстояло отправиться в прошлое, чтобы спасти Снегурочку, попавшую в ловушку старой кинопленки.

Выполняя задания — разгадывая шифры, решая головоломки и играя в лазертаг, — участники восстанавливали кадры и в финале встретились с Дедом Морозом, получили подарки и зажгли главную елку.

Помимо игры, на протяжении всех каникул в музее работали тематические выставки, посвященные празднованию Нового года в середине XX века, и действовала «Почта Деда Мороза».

